Пользователи Instagram раскритиковали силовиков за видео с места перестрелки в Дагестане

12 октября 2020, 10:22

Полиция Дагестана опубликовала видео с места перестрелки, в которой силовики сегодня ночью убили двух человек. Пользователи соцсети сочли версию МВД неубедительной и потребовали предоставить доказательства, что убитые первыми начали стрельбу.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили о том, что силовики в Кизилюртовском районе застрелили водителя и пассажира машины, открывших огонь при попытке проверить их документы. Полицейские не пострадали.

Перестрелка произошла сегодня в 01.15 мск на федеральной автодороге "Кавказ" около селения Кульзеб Кизилюртовского района, подтвердило МВД по Дагестану на своей странице в Instagram. "Полицейские не пострадали. Служебная автомашина получила множественные пулевые пробоины. С места происшествия изъяты автомат, пистолет Макарова и боеприпасы", – говорится в сообщении.

Следственный комитет начал расследование дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и о незаконном обороте оружия и боеприпасов, добавила пресс-служба МВД.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, снятым в темное время суток. На кадрах виден легковой автомобиль с регистрационными номерами Свердловской области и тела двух мужчин около машины. На коленях одного убитого, прислоненного к открытой двери автомобиля, лежит автомат. Тело второго мужчины лежит с другой стороны автомобиля, рядом с ним на земле виден пистолет с глушителем. Также в кадре показаны пулевые отверстия в лобовом стекле и боковой двери полицейского автомобиля.

Видеоролик за час с момента публикации набрал 25,1 тысячи просмотров и несколько десятков комментариев, точное число которых не указано. Авторы многих комментариев выразили недоверие версии полиции. "Хотелось бы увидеть видео с патрульной машины или с наружной камеры, кто и как стрелял", – написал, в частности, shamiln725re. "Присоединяюсь", – согласился monaco_pubgm.

"А теперь покажите регистратор, не верю я вам че-то, во всех ментовских машинах присутствует регистратор, пусть предоставит, человека с машины вытащили, дали автомат на руки, чётко", – предложил силовикам mallaev_228.

"А где момент, где они открыли огонь на полицейских , где доказательство?" – поинтересовался tishina_555. "Честно сказать, в такие моменты не до камеры бывает", – ответил _abash_ka7. "Нынче просто словам мало верится", – пояснил tishina_555.

"Давайте доказательства, что с этими парнями произошло не то же самое, что и с братьями-пастухами", – призвал правоохранителей ab.rec.

Братья Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых пастухов боевиками, однако односельчане братьев не согласились с этим, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.