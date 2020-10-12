Два человека убиты в перестрелке с силовиками в Дагестане

12 октября 2020, 08:41

Силовики в Дагестане застрелили двух мужчин, открывших огонь при попытке проверить их документы, сообщили источники.

Перестрелка началась после того, как полицейские остановили автомобиль для проверки документов водителя, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах Дагестана.

"При попытке остановить для проверки автомобиль из салона по полиции был открыт огонь. Ответным огнем нейтрализованы двое мужчин, находившихся в машине. Полицейские не пострадали", - приводит его слова ТАСС.

Личности убитых пока не установлены, добавил силовик. "Проверяется их причастность к деятельности бандгрупп", - сказал он.

Инцидент произошел в Кизилюртовском районе, пишет со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

На сайте МВД Дагестана и на странице министерства в Instagram информация о перестрелке пока не опубликована.