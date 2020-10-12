12 октября 2020, 08:41
Два человека убиты в перестрелке с силовиками в Дагестане
Силовики в Дагестане застрелили двух мужчин, открывших огонь при попытке проверить их документы, сообщили источники.
Перестрелка началась после того, как полицейские остановили автомобиль для проверки документов водителя, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах Дагестана.
"При попытке остановить для проверки автомобиль из салона по полиции был открыт огонь. Ответным огнем нейтрализованы двое мужчин, находившихся в машине. Полицейские не пострадали", - приводит его слова ТАСС.
Личности убитых пока не установлены, добавил силовик. "Проверяется их причастность к деятельности бандгрупп", - сказал он.
Инцидент произошел в Кизилюртовском районе, пишет со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".
На сайте МВД Дагестана и на странице министерства в Instagram информация о перестрелке пока не опубликована.
"Силовики связали тайник с боеприпасами и табасаранских боевиков", "Два человека убиты при КТО в Чечне", "Уроженец Чечни осужден по делу о подготовке теракта в Астрахани".
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