12 октября 2020, 08:41

Два человека убиты в перестрелке с силовиками в Дагестане

Силовики в Дагестане застрелили двух мужчин, открывших огонь при попытке проверить их документы, сообщили источники.

Перестрелка началась после того, как полицейские остановили автомобиль для проверки документов водителя, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах Дагестана.

"При попытке остановить для проверки автомобиль из салона по полиции был открыт огонь. Ответным огнем нейтрализованы двое мужчин, находившихся в машине. Полицейские не пострадали", - приводит его слова ТАСС.

Личности убитых пока не установлены, добавил силовик. "Проверяется их причастность к деятельности бандгрупп", - сказал он.

Инцидент произошел в Кизилюртовском районе, пишет со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

На сайте МВД Дагестана и на странице министерства в Instagram информация о перестрелке пока не опубликована.

Примечание:

"Силовики связали тайник с боеприпасами и табасаранских боевиков", "Два человека убиты при КТО в Чечне", "Уроженец Чечни осужден по делу о подготовке теракта в Астрахани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 октября 2020, 22:44

  • Активистка из Прохладного заявила о давлении силовиков на ее супруга

    Анастасия Емельянова пожаловалась, что супруга отстранили от управления автомобилем из-за подозрений на опьянение после ее заявлений о необходимости земельной реформы в Кабардино-Балкарии. Мужу активистки не следовало отказываться от медосвидетельствования даже после отрицательных результатов алкотестера, заявили пользователи соцсети.

12 октября 2020, 22:22

12 октября 2020, 21:24

  • 1 Названы имена убитых в Чечне боевиков

    Убитые при спецоперации в Серноводском районе Чечни опознаны как Рустам Борчашвили и Казбек Байдулаев. Силовики еще в 2013 году объявляли Борчашвили убитым при спецоперации, а родственники Казбека Байдулаева ранее заявляли о фабрикации против него уголовных дел.

12 октября 2020, 21:18

  • Аналитики указали на закрытость информации о предполагаемом террористе в Ставрополе

    Молодой мужчина, задержанный 7 октября в Ставрополе по подозрению в подготовке теракта, арестован на два месяца. Никаких подробностей о его личности и обвинениях силовики не предоставляют, сообщили источник в краевой администрации и местная журналистка. Этому способствует равнодушие общества и отсутствие правозащитников в регионе, считает конфликтолог.

12 октября 2020, 20:53

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи