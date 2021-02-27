Место перестрелки с полицейскими в Махачкале. 27 февраля 2021 года.

27 февраля 2021, 22:05

Махачкалинский полицейский ранен в перестрелке

Сотрудник патрульно-постовой службы в Махачкале получил ранение в плечо и ответным огнем ранил нападавшего, сообщил представитель МВД Дагестана.

Перестрелка произошла у одного из махачкалинских ресторанов. По данным МВД Дагестана, сотрудники ППС подошли к двоим мужчинам и потребовали предъявить документы. В ответ один из мужчин достал оружие и открыл огонь.

"Сотрудник ППС был ранен в плечо. Ответным огнем он ранил нападавшего", - рассказала начальник отдела информации и общественных связей по МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева.

Второй мужчина попытался скрыться, но был задержан. Нападавший госпитализирован, передало на своем сайте информацию дагестанской полиции Рен-TV.

Раненого полицейского также увезли в больницу, со ссылкой на собственный источник сообщил "Интерфакс".

Инцидент произошел в районе поселка Газораспределительной станции. Как рассказали очевидцы, двое мужчин привлекли внимание полицейских провокационным поведением, сообщается в Telegram-канале "Кавказского узла".

На сайте МВД Дагестана и на странице ведомства в Instagram по состоянию на 22.05 мск 27 февраля нет информации о перестрелке в Махачкале.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

Примечание:

"Пользователи Instagram раскритиковали участников инцидента со стрельбой в Избербаше", "Уроженец Дагестана арестован по делу о стрельбе в "Москва-Сити", "Драка со стрельбой стала продолжением политического кризиса в Цунтинском районе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 февраля 2021, 00:58

  • Комитет защиты журналистов потребовал освободить Асланова и Садыгова

    Состояние здоровья объявившего голодовку азербайджанского журналиста Полада Асланова ухудшилось, он помещен в медсанчасть колонии, сообщила его супруга. Другой объявивший голодовку журналист Афган Садыгов находится в тюремной реанимации, врачи не гарантируют восстановление его здоровья, сообщила его жена. Комитет защиты журналистов потребовал освободить и оказать медицинскую помощь Асланову и Садыгову.

27 февраля 2021, 23:59

27 февраля 2021, 23:03

  • Арест Ники Мелии ухудшил имидж Грузии в глазах Запада

    Евросоюз и США негативно восприняли спецоперацию по задержанию оппозиционного лидера Ники Мелии в Тбилиси и его арест, указали в совместном заявлении 26 грузинских неправительственных организаций. Жесткие действия властей по отношению к оппозиции могут затруднить интеграцию в ЕС и НАТО, заявил политолог Каха Гоголашвили.

27 февраля 2021, 22:02

27 февраля 2021, 21:57

  • Астраханцы раскритиковали следствие по делу об убийстве Немцова

    В Астрахани в шестую годовщину убийства оппозиционера Бориса Немцова прошел одиночный пикет, семь горожан возложили цветы у памятника жертвам политических репрессий. Активисты и прохожие выразили возмущение тем, что заказчики и организаторы убийства Немцова до сих пор не найдены.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи