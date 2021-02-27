Махачкалинский полицейский ранен в перестрелке

27 февраля 2021, 22:05

Сотрудник патрульно-постовой службы в Махачкале получил ранение в плечо и ответным огнем ранил нападавшего, сообщил представитель МВД Дагестана.

Перестрелка произошла у одного из махачкалинских ресторанов. По данным МВД Дагестана, сотрудники ППС подошли к двоим мужчинам и потребовали предъявить документы. В ответ один из мужчин достал оружие и открыл огонь.

"Сотрудник ППС был ранен в плечо. Ответным огнем он ранил нападавшего", - рассказала начальник отдела информации и общественных связей по МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева.

Второй мужчина попытался скрыться, но был задержан. Нападавший госпитализирован, передало на своем сайте информацию дагестанской полиции Рен-TV.

Раненого полицейского также увезли в больницу, со ссылкой на собственный источник сообщил "Интерфакс".

Инцидент произошел в районе поселка Газораспределительной станции. Как рассказали очевидцы, двое мужчин привлекли внимание полицейских провокационным поведением, сообщается в Telegram-канале "Кавказского узла".

На сайте МВД Дагестана и на странице ведомства в Instagram по состоянию на 22.05 мск 27 февраля нет информации о перестрелке в Махачкале.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.