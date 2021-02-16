Уроженец Дагестана арестован по делу о стрельбе в "Москва-Сити"

16 февраля 2021, 10:22

Суд в Москве постановил арестовать на три месяца чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева, обвиненного в причастности к перестрелке в деловом центре "Москва-Сити" в 2017 году.

"Кавказский узел" ранее писал, что уроженцы Дагестана Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов были обвинены по делу о перестрелке на территории комплекса "Москва-Сити", в которой 17 ноября 2017 года шесть человек получили ранения. Один из раненых позднее умер. 18 декабря 2018 года стало известно, что Магомеду Исмаилову, экс-чемпиону мира по кикбоксингу и совладельцу спортклуба "Скорпион", к обвинению в хулиганстве было добавлено обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Хамидов обвинен в покушении на убийство. В декабре 2019 года обвиняемые убедили суд передать присяжным дело о стрельбе в "Москва-Сити".

Согласно материалам дела, 17 ноября 2017 года Исмаилов, Хамидов и "сопровождавшие их не менее 10 вооруженных лиц" находились на праздничном мероприятии в ресторане башни "Око", где "при отсутствии значимого повода вступили в конфликт с отвечающими за безопасность гостей работниками". Конфликт перерос в перестрелку.

В отношении Асадулаева в связи с перестрелкой в "Москва-Сити" возбуждено дело о хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК России). "Басманный суд Москвы постановил отправить Асадулаева, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ, под стражу на срок до 18 мая", - цитирует источник в суде ТАСС.

Асадулаев обвиняется в том, что принимал непосредственное участие в перестрелке в башне "Око". Он был охранником бывшего акционера "Вимм-Билль-Данн" Гавриила Юшваева, а после перестрелки в "Москва-Сити" скрылся и три года находился в федеральном розыске, тогда же был заочно арестован. Теперь Асадулаев отправлен в СИЗО, пишет "Коммерсант".

По данным издания, кроме того, в конце декабря 2020 года Басманный суд отправил под стражу бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, который был задержан в Москве по обвинению в фальсификации доказательств и в привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в деловом центре "Москва-Сити".

Саид Асадулаев, уроженец города Буйнакск в 2013 году стал чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории до 75 кг. Спортсмен также дважды выигрывал чемпионат Москвы по тайскому боксу - в 2010 и 2013 годах, сообщал "Московский комсомолец".