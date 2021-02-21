Пользователи Instagram раскритиковали участников инцидента со стрельбой в Избербаше

21 февраля 2021, 19:20

Два молодых человека, задержанных после стрельбы из травматического пистолета на улице в Избербаше, объяснили свои действия желанием записать видео для публикации в интернете, сообщила полиция Дагестана. Пользователи соцсети подвергли критике поступок молодых людей.

Два жителя Избербаша 22 и 24 лет задержаны по подозрению в хулиганстве в связи с тем, что вечером 19 января во дворе одного из домов несколько раз выстрелили в воздух из травматического пистолета, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Дагестану.

"22-летний молодой человек и его товарищ решили записать видео, которое, по предположениям последних, должно было стать популярным в сети Интернет. "Сценаристы" основательно подошли к делу. Водитель, находясь в автомобиле своей матери, взял из бардачка оружие, принадлежащее ей, и передал товарищу. А после, попросив соседку записать происходящее, 24-летний пассажир произвел выстрелы в воздух. Однако, к огорчению героев ролика, видео вызвало интерес не только у пользователей сети, но и у сотрудников полиции. В настоящее время пистолет изъят и направлен на экспертизу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", – говорится в публикации на странице министерства в Instagram.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью, состоящей из двух частей. В первой части видно, как молодой человек, сидящий на пассажирском сиденье автомобиля, дважды стреляет в воздух, после чего автомобиль уезжает. Во второй части видео молодой человек, глядя в видеокамеру, отвечает на вопросы человека за кадром, поясняя обстоятельства инцидента.

К 19.20 мск публикация набрала 70,4 тысячи просмотров, под ней размещено 466 комментариев. Авторы многих из них подвергли критике действия молодых людей.

"Зачем так делать, на самом деле, людей пугать", – написал, в частности, irada.blog. " О чём только думают, когда снимают подобные видео?!" – возмутился действиями молодых людей _m_si_1998.

"Зачем стрелять ночью, людей пугать", – высказался mirumir8747. "А то, что люди отдыхают, и маленькие дети у людей, не думал. Надеюсь, сейчас подумает хорошо о своем дешевом поступке", – написал priora_165_163.

"Слышала [стрельбу], зачем так пугать", – написала tamiiii__93. "А разве человек, кому принадлежит оружие, не должен всегда держать его при себе или в сейфе? Какие меры примут к хозяйке данного оружия? Отберут разрешение?" – поинтересовался ars.9373.

Авторы других комментариев иронически раскритиковали участников инцидента за стрельбу из пистолета, принадлежащего матери одного из них. "Я тоже хочу быть такой мамой в будущем: с тачкой и с пистолетом... только без таких сыновей", – пошутила, в частности, durrrmanka_. "Мамина машина, мамин ствол, и снимает подружка... "мужчина", – написал qty8383.

"Кавказский узел" писал также, что 14 февраля МВД по Дагестану опубликовало фотографии трех молодых мужчин, пояснив, что они после административного нарушения вступили в перепалку с сотрудниками ДПС в Избербаше. Пользователи Instagram тогда подключились к критике задержанных.