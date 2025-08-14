Борцы за нравственность из Ингушетии провели рейд в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Искать девушек из Ингушетии, которые встречаются с представителями других национальностей, приехали в Избербаш их земляки. Они всю ночь проводили рейды по городу и пляжам, но не нашли подтверждения слухам, которые побудили их приехать в Дагестан.

В Дагестане прошел рейд по поиску «порочных» женщин, который провели жители Ингушетии, сообщил сегодня Telegram-канал "Осторожно. новости".

На ролике группа мужчин обходит улицы и городские пляжи, в частности, они стоят у вывески с надписью Приморский пляж.

Видео ролика с переводом слов одного из участников поиска землячек, разместил 12 августа Telegram-канал "Кавказ без матери". "Мы сейчас в Избербаше. До нас дошел слух, что живущие здесь ингушки ходят на свидания с людьми других национальностей. Слух дошел, мы приехали, чтобы лично убедиться", - говорит он.

По его словам, поиски продолжались всю ночь. "Мы приехали вечером, сейчас уже шесть утра. Мы всю ночь охраняли, ходили туда-сюда. Ничего тут нет. Все нормально. Мы расследовали", - говорит он.

"Кавказский узел" не может подтвердить точность перевода.

Как утверждают авторы Telegram-канала, рейд прошел 7 августа, а мужчины не уточнили, что планировали делать в случае, если бы слухи подтвердились.

Люди, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.