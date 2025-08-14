×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
20:18, 14 августа 2025

Борцы за нравственность из Ингушетии провели рейд в Дагестане

Участники рейда у входа на пляж. Стоп-кадр видео от 12.08.25, https://t.me/heda_media/1716

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Искать девушек из Ингушетии, которые встречаются с представителями других национальностей, приехали в Избербаш их земляки. Они всю ночь проводили рейды по городу и пляжам, но не нашли подтверждения слухам, которые побудили их приехать в Дагестан.

В Дагестане прошел рейд по поиску «порочных» женщин, который провели жители Ингушетии, сообщил сегодня Telegram-канал "Осторожно. новости".

На ролике группа мужчин обходит улицы и городские пляжи, в частности, они стоят у вывески с надписью Приморский пляж.

Видео ролика с переводом слов одного из участников поиска землячек, разместил 12 августа Telegram-канал "Кавказ без матери".  "Мы сейчас в Избербаше. До нас дошел слух, что живущие здесь ингушки ходят на свидания с людьми других национальностей. Слух дошел, мы приехали, чтобы лично убедиться", - говорит он.

По его словам, поиски продолжались всю ночь. "Мы приехали вечером, сейчас уже шесть утра. Мы всю ночь охраняли, ходили туда-сюда. Ничего тут нет. Все нормально. Мы расследовали", - говорит он. 

"Кавказский узел" не может подтвердить точность перевода.

Как утверждают авторы Telegram-канала, рейд прошел 7 августа, а мужчины не уточнили, что планировали делать в случае, если бы слухи подтвердились.

Люди, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла"Убийства чести" на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

