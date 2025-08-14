×

04:58, 14 августа 2025

Власти назвали имена пяти убитых на Украине бойцов из Дагестана

Орден Мужества. Фото: пресс-служба главы Ингушетии - https://t.me/MAKalimatovvv/7320

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шамиль Хадисов, Бозигит Ибрагимов, Халид Халидов, Мурад Магомедов и Магомед Уруджев убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 1502 военнослужащих из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 12 августа чиновники публично признали убитыми на Украине как минимум 1497 бойцов из Дагестана. 

В зоне военных действий на Украине убит уроженец села Игали в Гумбетовском районе Дагестана Шамиль Хадисов, морской пехотинец Каспийской флотилии, сообщил глава муниципалитета. 

Хадисов был награжден несколькими государственными наградами, он ранее “вернулся на передовую, несмотря на полученное тяжелое ранение - в его теле находились осколки боеприпасов”, говорится в публикации официального Telegram-канала районной администрации. 

Администрация Буйнакского района отчиталась о вручении посмертных наград родственникам трех убитых военных: рядового Бозигита Ибрагимова из селения Нижнее Казанище, рядового Халида Халидова из селения Верхнее Казанище и старшего прапорщика Мурада Магомедова из Халимбекаула. Ибрагимов и Халидов награждены орденами Мужества, Магомедов - медалью “За храбрость” 2 степени, сообщил официальный канал муниципалитета. 

Глава Докузпаринского района сообщил, что на Украине убит Магомед Уруджев. “Будут предприняты все меры для увековечения его памяти”, - сообщила районная администрация в официальном канале.

Таким образом, чиновники публично назвали имена как минимум 1502 военных из Дагестана, убитых на украинском фронте. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

