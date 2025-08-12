×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:37, 12 августа 2025

Два бойца из Дагестана убиты в военной операции

Имена убитых бойцов приведены на плакате. Скриншот фото администрации Акушинского района от 12.08.25, https://t.me/akushamr/14968.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамазан Никамаев и Рамазан Багомаев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1497 бойцов из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 11 августа чиновники публично назвали имена как минимум 1495 бойцов из Дагестана, убитых с начала военной операции на Украине. 

Спартакиада, посвящённая памяти погибших участников специальной военной операции, состоялась в селе Цугни Акушинского района. Мероприятие было организовано в честь Рамазана Никамаева и  Рамазана Багомаева Рамазана. На приложенной к публикации фотографии, где снят плакат, подготовленный к спартакиаде, они упоминаются как Рамазан Никаммаев и Рамазан Багамаев. Подробности биографии бойцов в сегодняшнем сообщении  в Telegram-канале администрации Акушинского района не приведены. 

Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56 07.08.2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7150 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3600 приходятся на ЮФО, 3550 – на СКФО.

Таким образом, чиновники публично признали убитыми на украинском фронте как минимум 1497 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сообщение об отсутствии интернета. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
09:43, 12 августа 2025
Жители Дагестана столкнулись с трудностями из-за отключений мобильного интернета
Электрик в Дагестане. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:50, 12 августа 2025
Восстановлена подача электричества жителям Дагестана
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:50, 11 августа 2025
Военный из Дагестана убит на Украине
Ржавая вода течет из крана. Изображение создано ИИ по запросу "Кавказского узла" в программе Copilot.
19:54, 11 августа 2025
Каспийчане пожаловались на качество воды после отключения
Власти Каспийска призвали горожан бесплатно набирать воду в автоматах. Скриншот фото https://md-gazeta.ru/news/136603
08:54, 11 августа 2025
Отсутствие воды в Каспийске вызвало вопросы к властям
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Ржавая вода течет из крана. Изображение создано ИИ по запросу "Кавказского узла" в программе Copilot.
11 августа 2025, 19:54
Каспийчане пожаловались на качество воды после отключения

Аслан Камбиев. Фото: Беслан Камбиев https://ru.wikipedia.org/
11 августа 2025, 16:55
Юристы сочли перспективным обжалование оправдательного приговора по делу Камбиева

Зангезурский коридор. Фото: https://vesti.az/index.php/v-mire/smi-ssa-predlozili-vvesti-amerikanskogo-operatora-dlya-kontrolya-zangezurskogo-koridora-550676
11 августа 2025, 12:51
Власти Ирана сняли претензии к Зангезурскому коридору 

Обрыв канатной дороги в Нальчике. 8 августа 2025 г. Фото: ГУ МЧС России по КБР
11 августа 2025, 09:54
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больницах

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше