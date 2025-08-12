Два бойца из Дагестана убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамазан Никамаев и Рамазан Багомаев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1497 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 августа чиновники публично назвали имена как минимум 1495 бойцов из Дагестана, убитых с начала военной операции на Украине.

Спартакиада, посвящённая памяти погибших участников специальной военной операции, состоялась в селе Цугни Акушинского района. Мероприятие было организовано в честь Рамазана Никамаева и Рамазана Багомаева Рамазана. На приложенной к публикации фотографии, где снят плакат, подготовленный к спартакиаде, они упоминаются как Рамазан Никаммаев и Рамазан Багамаев. Подробности биографии бойцов в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации Акушинского района не приведены.

Признанные потери юга России на Украине достигли 7150 Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7150 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3600 приходятся на ЮФО, 3550 – на СКФО.

Таким образом, чиновники публично признали убитыми на украинском фронте как минимум 1497 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.