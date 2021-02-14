Полицейские публично отчитали участников конфликта в Избербаше

14 февраля 2021, 14:14

Три молодых человека после административного нарушения вступили в перепалку с сотрудниками ДПС, сообщило МВД по Дагестану, опубликовав их фотографии и подвергнув критике. На опубликованном полицией видео молодые люди не озвучили извинений или раскаяний.

Фотографии трех молодых мужчин МВД по Дагестану опубликовало на своей странице в Instagram сегодня ночью, пояснив, что они были доставлены в отдел полиции "после инцидента, произошедшего в Избербаше".

"По факту имело место обычное административное нарушение. Всего-то стоило признать допущенное нарушение, и в последующем оплатить 500-рублёвый штраф, но "горский нрав" не позволил. В ответ неконтролируемым потоком посыпалась нецензурная брань, а затем и потасовка. За время видео из уст матершинников раз 15 прозвучало слово "Мущина", но вот понимают ли ораторы истинное значение этого слова?" – говорится в публикации.

Какое административное нарушение совершили задержанные, в сообщении МВД не уточняется. На видео, которым проиллюстрирована публикация, потасовки также не видно, но на кадрах показано, как молодые люди на повышенных тонах, употребляя нецензурную лексику, разговаривают с сотрудниками ДПС на улице. В кадре видны несколько стоящих легковых машин и автомобиль ДПС.

"Сюда подойди! Подойди как мужчина сюда!" – кричит, обращаясь к сотруднику ДПС, один из молодых людей. Во время диалога подошедший сотрудник полиции, объясняя детали не показанного на видео инцидента, берет за плечи собеседника. "Я его обходил вот так", - говорит он. Эти действия вызвали возмущение у оппонента. "Ты меня зачем сейчас трогаешь?" – спрашивает молодой человек. "Я тебе показываю, объясняю", - отвечает сотрудник полиции и отходит в сторону. Молодой человек хватает его за рукав со словами "Сюда иди, да? Иди сюда!" – после чего за кадром звучит нецензурная брань, адресованная полицейским. В публикации МВД позиция задержанных не представлена, их извинения или раскаяние на видео не озвучены.

Пользователи соцсети подключились к критике задержанных

К 14.10 мск публикация набрала 139 тысяч просмотров, под ней размещено более 1,6 тысячи комментариев. Авторы большинства из них высказали негодование действиями молодых людей.

"Ведите себя культурнее, молодежь. 500 рублей того не стоят", - написал, в частности, teller43256. "Суть не деньгах, я видел этих парней в городе и знаю, на чем ездят, поверь, они могут и 50 оплатить. Суть в том, что по-человечески надо вести", - ответил на это umar.1708.

Пользователь rashid_500__ призвал не делать поспешных выводов. "При чём тут 500 рублей?? Ты ж не был там и не видел всего инцидента? Может, довели их до этого", - написал он.

Однако другие пользователи также раскритиковали поведение молодых людей. "Мерзко смотреть на них, на понтах, блин, обидно за нашу молодежь, понты, никакого уважения", - написал sharikov_mir05. "Повезло им. Сотрудники адекватные попались", - согласился lemonnn_7777777.

"Молодые ребята, стоят и героев из себя строят.. Нарушил, отвечай по закону, они для всех писаны", - написала ok_sanaaaaaaaa. "Модно стало выежнуться на работника перед товарищами и другими, доказать и показать типа он дерзкий и мущщщинка. Понятия не имеют кто такой мужчина", - критически заметил ti_ma6307.

"Надо уметь вести диалог, и вообще не нарушать правила ПДД, дëргать сотрудников при исполнении тоже не надо", - согласился ibn_shamil_1.

"Как они разговаривают... Стыдоба", - написал m.izumrud.m. "Неужели люди разучились разговаривать нормально, нельзя без мата, без оскорблений. Ощущение, что просто провоцировали сотрудников на какие-то незаконные действия, всё это снимая на телефон", - возмутился magomedovaada97.

Напомним, что принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа. Подробности о ней можно узнать из справки "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".