Драка со стрельбой стала продолжением политического кризиса в Цунтинском районе

12 февраля 2021, 01:19

Не менее двух человек остаются в больнице после массовой драки со стрельбой в селе Кидеро, депутат местного собрания Магомед Джабуев получил серьезные травмы, сообщили "Кавказскому узлу" очевидцы событий. Муниципальное собрание расколото на две группы, одна из которых инициирует проверки деятельности главы района, рассказали оппозиционный депутат Абас Шахбанов и спикер райсобрания Исрапил Абдулаев.

Как писал «Кавказский узел», более десяти человек из числа сторонников и оппонентов главы Цунтинского района подрались 9 февраля в селе Кидеро, один из них стрелял из травматического оружия. Источник сообщал об участии в драке чиновников невысокого ранга. Глава администрации района Шамиль Магомедов при этом заявил, что районные чиновники в конфликте не участвовали. Участники конфликта были доставлены в отдел полиции, после установления личности и изъятия пистолета, всех отпустили.

Администрация Цунтинского района Дагестана 11 февраля обнародовала свою версию о происшествии в силе Кидеро, где произошла массовая драка. В сообщении пресс-службы отмечается, что чиновники райадминистрации к произошедшему отношения не имеют.

"Двое граждан на почве неприязненных отношений стали выяснять отношения которая закончилась тем, что они пожали друг другу руки и разошлись. А позже другая группа граждан из числа родственников этих граждан продолжили выяснения отношений в селе Кидеро, которая находится на удалении 2 км от районной администрации", - говорится в публикации на сайте муниципалитета.

Причиной конфликта стало начало проверки по заявлению делегированных депутатов райсобрания о фактах коррупции, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» директор районного центра социального обслуживания населения и депутат местного совета Абас Шахбанов.

«В адрес врио главы Дагестана было направлено заявление о хищениях, о коррупции в районе, в том числе о фактах плохой организации горячего питания для учеников начальных классов. 9 февраля приехала комиссия, которая на месте проводила проверку. Членов комиссии сопровождали депутаты райсобрания. Во время проверки школы в Гутатли приехали люди в спортивной форме, которые стали возмущаться, что на месте присутствуют депутаты. Они вели себя агрессивно, и это были родственники главы района», - пояснил Шахбанов.

По словам Шахбанова, на глазах членов комиссии у школы между приехавшими людьми и депутатом произошла словесная перепалка. Уже позже, когда прошло некоторое время, около 20 человек поехали к дому депутата Магомеда Джабуева - одного из подписавших обращение к руководству республики.

«Там были сторонники главы района, спикер райсобрания, водитель главы. Они вызвали Магомеда Джабуева. Пошла драка: за Джабуева заступились другие, в итоге все это приобрело массовый характер», - рассказал Шахбанов, который был очевидцем происшествия.

По информации Шахбанова, депутат Джабуев получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции пресекли драку, по итогам инцидента три человека были оштрафованы по статье о мелком хулиганстве, добавил он.

Председатель районного собрания депутатов Исрапил Абдулаев рассказал корреспонденту «Кавказского узла» иную версию событий в селе Кидеро. По его словам, 9 февраля трое «оппозиционно настроенных» мужчин без каких-либо оснований напали на водителя главы района.

«Двое-трое человек подошли к водителю и стали его провоцировать. Это происходило «на ровном месте», без каких-либо оснований. Я знаю водителя, он спокойный парень, первым никогда не полезет в драку, но ему эти люди начали предъявлять какие-то давнишние события. Скорее всего, это были люди, настроенные против главы района, и они хотели спровоцировать конфликт», - считает Абдуллаев.

Чуть позже обе стороны начали обзванивать своих знакомых и на окраине Кидеро собралось несколько десятков человек, отметил спикер районного собрания. Как утверждает Исрапил Абдулаев, он сам стал очевидцем этих событий случайно.

«Я ездил на соболезнование и на выезде из села, на детской площадке, увидел большое скопление людей. Я остановил машину и вышел, чтобы разобраться, что происходит. Проехать мимо я не мог. Уже к моему приезду (там) была машина «скорой помощи» и сотрудники полиции», - рассказал он.

По словам Абдулаева, он пытался разнять дерущихся. Сотрудников администрации или других районных чиновников среди участников конфликта не было.

«В итоге попало и мне, но ничего серьезного. Сотрудники полиции вмешались, все успокоились», - пояснил он. Троим людям после драки понадобилась медицинская помощь, один из них 11 февраля выписался из больницы, а двое остались на стационарном лечении, добавил спикер местного собрания.

Источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что все участники конфликта в Цунтинском районе установлены. Пока ведется проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе. В МВД Дагестана "Кавказскому узлу" отказались комментировать события в Цунтинском районе, а представитель управления СКР по Дагестану сообщил, что материалы в связи с инцидентом в ведомство пока не поступали.

Старейшин привлекут к урегулированию конфликта в Цунтинском районе

В Цунтинском районе есть "определенная группа людей", которая регулярно направляет необоснованные жалобы на действующего главу в различные надзорные органы, утверждает Исрапил Абдулаев.

«По этим заявлениям в район приезжают из всех инстанций – прокуратура, Роспотребнадзор, МВД. УБЭП проводил проверку 7-8 месяцев, но в итоге так ничего и не нашли», - сказал он.

Постоянные проверки создают напряженную обстановку в районе, отметил он.

«Ситуация в районе накаляется, обостряется, поэтому мы сейчас созываем Совет старейшин, алимов, всех аксакалов, чтобы с привлечением духовенства обсудить сложившееся положение. Если сейчас этого не сделать, то могут (наступить) уже непоправимые последствия», - считает Абдулаев.

Местное собрание депутатов расколото на два лагеря

В октябре 2019 года десятки жителей Цунтинского района выразили недовольство избранием Исрапила Абдулаева на пост спикера районного собрания депутатов. Они забросали камнями здание местной администрации и машину главы муниципалитета, который выдвинул кандидатуру Абдулаева. Видео с места инцидента были опубликованы в соцсетях. В числе тех, кто бросал камни в здание администрации района, было много приезжих, сообщили местные жители.

Оппозиционные депутаты Цунтинского района, понимая, что проигрывают действующей власти, пытались сорвать работу районного собрания депутатов, чтобы дискредитировать руководство муниципалитета перед новым врио главы Дагестана, заявил глава района Шамиль Магомедов. Решение первой сессии райсобрания об избрании председателя будет обжаловано в суде, сообщил депутат Абас Шахбанов, которого, по его словам, не пустили на первую сессию собрания.

Районное собрание поделено на две группы, и каждая из этих групп избрала председателя, пояснил Абас Шахбанов.

«Районное собрание формируется из делегированных в него сельских депутатов. Всего в нем должно быть 23 депутата, но пока еще не прошло ни одного заседания, на котором присутствовали бы все депутаты. Часть депутатов на сессии избрала (председателем) Исрапила Абдулаева, остальная часть считает спикером райсобрания Загира Османова. За Османова проголосовало 14 депутатов, но решения, которые принимаются этими депутатами, администрация района не признает», - объяснил Шахбанов. Депутат добавил, что в Едином госреестре юридических лиц руководителем райсобрания значится Загир Османов.

Часть тех, кто голосовал за избрание Османова спикером, не является депутатами райсобрания, настаивает, в свою очередь, Исрапил Абдулаев.

«Они просто собрали сельских депутатов, при этом их никто не делегировал их в районное собрание. Они пытаются оспорить результаты прошедших в сентябре выборов, но пока безуспешно. Ни районный суд, ни Верховный не встает на их сторону», - сказал он, отметив, что сейчас готовятся документы для изменения записи в ЕГРЮЛ.

"Кавказский узел" писал, что еще один инцидент с участием Исрапила Абдулаева произошел в Цунтинском районе летом 2020 года. 16 июня замглавы администрации Цунтинского района и его родственник были доставлены в больницу с травмами после конфликта с четырьмя местными жителями. Нападение было связано с предстоящими муниципальными выборами, заявили в администрации Цунтинского района. Четверо человек по итогам драки получили административные аресты.