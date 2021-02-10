10 февраля 2021, 18:39

Массовая драка со стрельбой произошла в Дагестане 

Более десяти человек подрались 9 февраля в Цунтинском районе Дагестана, один из них стрелял из травматического оружия, сообщили сегодня источники.

По данным источника, конфликт произошел в селе Кидеро. "По имеющейся информации, в беспорядках участвовали чиновники невысокого ранга - сторонники главы района. Один из молодых людей стрелял из травматического оружия, никто не пострадал, раненых нет", - сказал он.

Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции. Там установили их личности, изъяли травматический пистолет и отпустили, пишет со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

Источник в правоохранительных органах также сообщил, что в драке участвовали более десяти человек. Глава администрации района Шамиль Магомедов уточнил, что районные чиновники в конфликте не участвовали. "Мы все работали в штатном режиме. Как мы выяснили, в селе Кидеро была небольшая потасовка. Могу уверенно заявить, что среди участников конфликта чиновников районного уровня не было и пострадавших, раненых нет", - приводит его слова ТАСС.

Информации об инциденте на сайте МВД Дагестана сегодня к 18.30 мск нет.

Примечание:

"Протестные настроения жителей Тарки вынудили чиновников вмешаться в местный конфликт", "Пользователи соцсети осудили дагестанского бойца за драку на свадьбе", "Дело последнего участника перестрелки на рынке Кизляра дошло до суда".

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