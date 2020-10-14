Выборы председателя собрания депутатов спровоцировали кризис в Цунтинском районе

14 октября 2020, 03:19

Оппозиционные депутаты Цунтинского района, понимая, что проигрывают действующей власти, пытались сорвать работу районного собрания депутатов, чтобы дискредитировать руководство муниципалитета перед новым врио главы Дагестана, заявил глава района Шамиль Магомедов. Решение первой сессии райсобрания об избрании председателя будет обжаловано в суде, сообщил депутат Абас Шахбанов, которого, по его словам, не пустили на сессию.

Как писал "Кавказский узел", десятки жителей Цунтинского района Дагестана, недовольных избранием Исрапила Абдулаева на пост главы районного собрания депутатов, 12 октября забросали камнями здание местной администрации и машину главы муниципалитета, который выдвинул кандидатуру Абдулаева. Видео с места инцидента были опубликованы в разных соцсетях. В числе тех, кто бросал камни в здание администрации района, было много приезжих, сообщили местные жители.

Конфликт из-за выборов в Цунтинском районе разгорелся еще в начале лета. 16 июня в результате драки, которая произошла в селе Кидеро близ границы с Грузией, пострадали замглавы администрации Цунтинского района Исрапил Абдулаев, его брата Омар и водитель Магомед-Рамазан Магомедов. Было возбуждено дело о хулиганстве. По словам местных жителей, среди нападавших были родственники бывшего главы района Гусейна Магдиева.

Избрание Исрапила Абдулаева председателем райсобрания депутатов Цунтинского района прошло в рамках действующего законодательства, его легитимность подтверждена надзорными органами, заявил корреспонденту «Кавказского узла» 13 октября глава муниципалитета Шамиль Магомедов.

После прошедших в Единый день голосования выборов сельские депутаты делегировали представителей в районное собрание, пояснил он. «В основном от каждого поселения делегируется по три депутата, от одного – по два. На 12 октября была назначена первая организационная сессия нового состава райсобрания, на которой в том числе предполагалось избрать председателя. К нам поступала информация, что оппозиционно настроенные депутаты, понимая, что проигрывают действующей власти, могут сорвать сессию, и поэтому я попросил правоохранительные органы обеспечить общественный порядок с привлечением личного состава из соседнего района», - отметил муниципальный чиновник.

По его словам, администрация представила полиции список всех депутатов для того, чтобы они могли пройти в зал заседаний беспрепятственно. «Однако некоторые высокопоставленные сотрудники райотдела полиции пытались воспрепятствовать проведению сессии. Когда депутаты собрались в зале, вбежал оперуполномоченный, который стал высказывать возмущения, почему депутатов пропустили внутрь администрации. Потом он начал говорить, что у него приказ доставить депутатов в райотдел, однако никакого письменного подтверждения этому показать не смог», - рассказал Магомедов.

Начать заседание удалось после того, как прокурор района, начальник УФСБ, а также куратор от МВД республики убедились в легитимности проводимого заседания, добавил он. На сессию было разослано приглашение 20 депутатам, из них явилось 12. «Кворум собрался. Открыл сессию самый старший из депутатов. Была создана мандатная комиссия для избрания председателя. Депутатским корпусом были предложены две кандидатуры. Голосование было тайным. Все 12 депутатов, в том числе и второй кандидат, отдали свои голоса за Исрапила Абдулаева», - рассказал Магомедов.

Узнав об этом решении, молодые люди, собравшиеся у администрации, начали высказывать возмущение, что на сессию не были допущены другие депутаты, отметил он. «Препятствий мы никому из депутатов не чинили. Никто никого не выгонял. Список был представлен сотрудникам полиции с тем, чтобы они обеспечили свободный пропуск. Но задача других депутатов была не в посещении сессии, а в ее срыве для того, чтобы дискредитировать действующую муниципальную власть перед только что назначенным врио главой Дагестана», - предположил глава муниципалитета.

Владимир Васильев 5 октября покинул пост главы Дагестана. Временным главой республики был назначен Сергей Меликов. Он заявил, что среди его приоритетов — борьба с коронавирусом и налаживание обратной связи власти с обществом. Меликову следует заняться решением социальных проблем и борьбой с коррупцией, заявили махачкалинцы.

По его словам, оппозиция, поняв, что проиграла по всем позициям, попыталась устроить беспорядки. Собравшиеся у здания начали кидать камни. Были выбиты окна здания администрации, а также пострадали две автомашины, в том числе и служебная машина Магомедова. «Это было покушение не только на муниципальную власть, но и на республиканскую, и государственную. Если гражданин позволяет себе такие методы Средневековья, то его необходимо наказывать по всей строгости закона. Если этого не будет сделано, то порядка не будет никогда. Пока же я не вижу, что в этом плане предпринимаются какие-либо шаги», - говорит глава района.

Остановили беспорядки только сотрудники из соседнего района, отметил Магомедов. По его мнению, приказ вмешиваться местным сотрудникам полиции не был отдан, так как некоторые высокопоставленные работники райотдела МВД «вклиниваются в политику», вместо исполнения должностных обязательств. Он выразил надежду, что новая власть в республике оценит должным образом все произошедшее и сделает выводы.

Некоторые депутаты Цунтинского района хотят обжаловать избрание председателя райсобрания

Часть делегированных в райсобрание депутатов отказывается признавать решение первой сессии об избрании Абдулаева председателем, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» начальник районного Центра социального обслуживания населения Абас Шахбанов, избранный депутат от поселения «Кидеринский».

По его словам, в Единый день голосования в поселении было избрано 12 депутатов, половина из них является сторонниками действующего главы района. «Совместной сессии всех сельских депутатов для решения вопроса о делегировании представителей в райсобрание не было. Шесть депутатов собрались отдельно и выбрали из своего состава троих для представительства в райсобрании. Однако в уставе сказано, что подобные вопросы должны решаться простым большинством. То есть шесть из 12 депутатов такие вопросы решать не могли. Мы провели свою сессию, но к нам присоединился еще один депутат, который принимал участие и в другом заседании. В итоге наше заседание прошло по уставу, так как решение принимали уже семеро. В райсобрание были делегированы три человека, в том числе я. Однако на первую сессию уже районного собрания мне попасть не удалось, так как меня попросту не пропустили в здание», - пояснил Шахбанов.

Избрание Исрапилова вызвало недовольство молодежи, поэтому произошел инцидент у администрации, пояснил он. По его словам, уже подготовлено обращение в суд с требованием признать незаконным решение первой сессии районного собрания, заявления написаны также в прокуратуру, администрацию главы и правительства республики и отдельно на имя врио главы Дагестана Сергея Меликова.

Активисты также намерены добиться исключения главы поселения «Кидеринский» из состава райсобрания, добавил Шахбанов. «По уставу избирать главу поселения «Кидеринский» должны были на конкурсной основе. Однако в сентябре прошли всенародные выборы главы поселения. Это является грубейшим нарушением. Мы считаем, что власти пошли на это, чтобы заполучить дополнительное место в райсобрании, так как всенародно избранный глава поселения автоматически становится районным депутатом. И таким образом районные власти получили еще одного сторонника в райсобрании», - предположил Абас Шахбанов.

13 октября в Махачкале на площади у здания дома правительства прошел одиночный пикет жителя республики Магомеда Саидова, который пытался обратить внимание Сергея Меликова на происходящее в Цунтинском районе, сообщает «Новое дело».

Саидов заявил о своем несогласии с выборами нового председателя районного собрания, прошедшими без участия части депутатского корпуса, отметило издание.

В ходе голосования в сентябре были зафиксированы нарушения, итоги выборов на двух участках оспариваются в суде, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Ибрагим Магомедов.

Начальник отдела МВД по Цунтинскому району сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не уполномочен комментировать произошедшие в Цунтинском районе 12 октября события. В пресс-службе республиканского МВД корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что пока никак не комментируют инцидент.