Даудов вызвался опровергнуть выводы дагестанских журналистов о спорных землях

21 июня 2020, 17:31

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов в комментарии под статьей дагестанских журналистов о спорных участках на границе Дагестана и Чечни выразил готовность доказать некорректность озвученных в статье данных. Главред "Нового дела" Хаджимурад Сагитов в ответ назвал главной проблемой в споре о границах молчание дагестанских властей.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня дагестанское издание "Новое дело" опубликовало статью Андрея Меламедова и Гаджимурада Сагитова "Бездействие дагестанских властей может спровоцировать массовые беспорядки". Авторы заявили, что руководство республики не отстаивает интересы жителей Гумбетовского района в споре с Чечней о границах, что при обсуждении этого вопроса игнорируются исторические документы и свидетельства старожилов с обеих сторон.

В начале июня землемеры чеченской стороны установили на приграничных с Гумбетовским районом Дагестана землях колышки для вырисовывания границы. После этого спикер чеченского парламента Магомед Даудов призвал руководство Дагестана завершить демаркацию границы. Власти Дагестана проигнорировали это заявление, несмотря на резкий тон высказываний Даудова, заявившего, что уточнение границы инициировано именно дагестанской стороной.

Магомед Даудов отреагировал на публикацию "Почему Васильев молчит?", опубликованную 20 июня в Instagram-аккаунте "Нового дела", предложив журналистам обсудить ее в частном порядке. "То, что вы написали или вам рассказали - неправда по всем пунктам! Начиная с карт, заканчивая жесткими разборками со мной, могу доказать. Если вы можете доказать мне обратное, то напишите мне, как с вами связаться в директ, а если хотите, приглашаю вас в гости. Поговорим и постараемся найти правду вместе (если у некоторых нет времени, чтобы рассказать правду, то у меня для правды времени достаточно). И не будем вводить людей в заблуждение", - гласит комментарий, оставленный под статьей с Instagram-аккаунта Даудова lord_095. К 17:20 21 июня этот комментарий набрал 93 отметки "нравится", а публикация "Нового дела", к которой он оставлен, получила 373 таких отметки и 113 комментариев.

Даудов заявил, что "все было и будет нормально" в отношениях между чеченцами и дагестанцами. "Некоторые просто даже не понимают, в чем дело на самом деле, и пишут все, что вздумается. Наши предки всегда решали вопросы путем диалога, к которому я призываю уже с 2018 года. Но пока никто не хочет разобраться в данном вопросе таким путем. И поэтому пишут, кому не лень - не важно, правду или ложь, лишь бы смуту наводить между нами!" - заявил спикер чеченского парламента.

Проанализировав аргументы чеченской стороны, Андрей Меламедов и Гаджимурад Сагитов пришли к выводу, что ее претензии на спорную местность Тъамух основаны только на карте министерства обороны 1983 года масштаба 1:100 000. По данным журналистов, Росреестр официально разрешил использовать эту карту при определении границы, несмотря на то, что она недостаточно подробна. "При таком масштабе один миллиметр отклонения оборачивается потерянными ста метрами", - поясняется в публикации "Нового дела".

Магомед Даудов отметил, что готов встретиться не только с журналистами "Нового дела", но и с блогерами, историками, географами, политиками и ответить на их вопросы, связанные с границей. "Желающие могут в любое время связаться со мной через приёмную или написав мне в директ. Встретимся как подобает горцам за чашкой чая и обсудим все!" - написал он.

Главный редактор газеты "Новое дело" Хаджимурад Сагитов поблагодарил Даудова "за неравнодушие к проблеме и за приглашение в гости", пригласив, в свою очередь, его в Дагестан. "Если автор в чем-то допустил неточность, то редакция всегда готова прислушаться к мнению другой стороны и готова выслушать вашу позицию", - говорится в ответном комментарии Сагитова, написанного с аккаунта "Нового дела".

При этом главред "Нового дела" вновь раскритиковал дагестанские власти. "Дагестанская власть уделяет недостаточно внимания этой проблеме. По неизвестным причинам не очень-то и спешит дать разъяснение населению. <...> Народ не понимает, по какой причине власть создала дополнительную нервозность, и в итоге затягивает разрешение сложившейся ситуации, что чревато серьезными последствиями", - подчеркнул он.

По мнению Сагитова, если бы проблему пограничных земель предоставили решить самим жителям Гумбетовского района Дагестана и Ножай-Юртовского района Чечни, то "данный вопрос уже давно был бы урегулирован". "Нам, как СМИ, действительно не ясно, зачем искусственно усложняются веками сложившиеся добрососедские отношения", - отметил Хаджимурад Сагитов.

К обсуждению в паблике "Нового дела" подключился и председатель Координационного совета некоммерческих объединений Дагестана Шамиль Хадулаев. Он написал Даудову, что поговорил с одним из авторов публикации. "Конечно там кашу написали, и они основывались на непроверенной информации. Почему они так сделали? Могли бы уточнить у меня, но они этого не сделали", - посетовал Хадулаев.

Спорные земли на границе Ножай-Юртовского района Чечни и Гумбетовского района Дагестана используются сельчанами для сезонного выпаса мелкого рогатого скота. Между чабанами из Чечни и Дагестана, которые пасут отары на отгонных землях, конфликты не возникали, заявили ранее жители Ножай-Юртовского района. При этом они настаивают, что спорные земли всегда принадлежали Чечне. Бездействие руководителей Дагестана ведет к нарастанию напряжения в обществе и появлению протестных настроений, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Ранее Дагестанская общественная комиссия по демаркации границы выделила сразу восемь крупных приграничных спорных территорий: участок в верховье реки Чагири в Цумадинском районе Дагестана, участок в районе села Ансалта Ботлихского района, участок севернее озера Кезеной-Ам, территорию вдоль Андийского хребта, участок в Гумбетовском районе, обозначенный на карте как "колхоз им. Тельмана", участок, примыкающий к Кизляру, часть горы Амир-корт, прилегающая вплотную к застройкам чеченских населенных пунктов, и участок, используемый пастухами села Мехельта Гумбетовского района.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".