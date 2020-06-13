Журналисты раскритиковали пассивность властей Дагестана в вопросе границы с Чечней

13 июня 2020, 00:37

Власти Дагестана оставили без внимания заявления спикера парламента Чечни Магомеда Даудова по вопросу демаркации границы, несмотря на резкий тон его высказываний. Бездействие руководителей республики ведет к нарастанию напряжения в обществе и появлению протестных настроений, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Как сообщал "Кавказский узел", спикер чеченского парламента Магомед Даудов 3 июня призвал руководство Дагестана завершить демаркацию границы, чтобы не провоцировать конфликт между жителями двух республик. Перед этим землемеры чеченской стороны установили на приграничных с Гумбетовским районом землях колышки для вырисовывания границы. Позже Даудов заявил, что предложение определить границы было высказано именно дагестанской стороной.

Возобновление демаркации границы между Чечней и Дагестаном может привести к конфликтам, предупредили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Спорные земли на границе Ножай-Юртовского района Чечни и Гумбетовского района Дагестана используются сельчанами для сезонного выпаса мелкого рогатого скота. Между чабанами из Чечни и Дагестана, которые пасут отары на отгонных землях, конфликты не возникали, заявили жители Ножай-Юртовского района. При этом они настаивают, что спорные земли всегда принадлежали Чечне.

Магомед Даудов резко критикует дагестанских коллег, а власти Дагестана до сих пор не высказали своей позиции по вопросу спорных участков на приграничных землях, обратил внимание заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Вызывает непонимании, почему [Магомед Даудов] допускает такой резкий тон по отношению к, как он сам говорит, своим братьям, дагестанцам. Также вызывает непонимание то, что власти Дагестана хранят молчание. Если эта территория действительно является чеченской, то почему бы не выйти и не озвучить это? Если же это наша территория или же она является спорной, то об этом, я считаю, надо заявить, чтобы дагестанское общество в этом вопросе могло определиться, как ему реагировать на это", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Магомедова, тон заявлений Даудова "явно не способствует" спокойному обсуждению вопроса. Проблема границы с Чечней в ближайшее время может стать заметным пунктом дагестанской информационной повестки, поскольку ситуация с коронавирусом в республике стабилизируется. Журналист не исключил, что проблема границ вызовет акции протеста в Дагестане, но массовыми эти акции, по его мнению, не будут.

"Народ находится в недоумении и многое зависит от позиции конкретно взятых чиновников. Активисты, возможно, смогут поднять какие-то волны недовольства, но они не будут масштабными и, скорее всего, не будут носить систематического характера. Сейчас необходимо, чтобы (глава Дагестана Владимир) Васильев и (спикер парламента Дагестана Хизри) Шихсаидов, а также ответственные за вопросы с границей вице-премьер и министры отреагировали и дали разъяснения, что вообще происходит. Кулуарные разговоры, разговоры не для записи и не на камеру не подходят, нужна выработанная республиканская позиция, без демагогии, которую мы постоянно слышим. Чтобы были ответы на существующие вопросы, в том числе и на те, которые задает Магомед Даудов", - заключил Магомедов.

Протестные настроения в обществе возникнут снова, если власти Дагестана и дальше будут оставлять без реакции вызовы чеченской стороны в вопросе демаркации границы, считает главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

"Большинство населения в республике считает самым важным сейчас ситуацию с COVID, но есть и те, кто считает вопрос границы не менее важным. Постоянные заявления чеченских представителей власти вызывают нервозность и озабоченность у большей части патриотически настроенных дагестанцев, у тех, кому небезразлична ситуация в республике, но они сейчас находятся в некоем замешательстве из-за отсутствия ясной позиции у официальной республиканской власти. Чего можно ожидать, если лидеры общественного мнения призовут к каким-то действиям, спрогнозировать сложно, но положение может обостриться", - полагает он.

Действия активистов всегда спонтанны и эмоциональны, к стратегически правильным последствиям они ведут далеко не всегда, отметил журналист.

"Вызов сейчас брошен дагестанскому руководству, но она пока бездействует, показывает свое безразличие. Бездействие власти может привести к активизации общественности, и я думаю, это понимают в Москве. Складывается ощущение, что определенные силы как раз ждут серьезной эскалации ситуации на границе двух республик в достаточно непростом регионе", - добавил Сагитов.

Чеченская сторона хочет ускорить процесс установления административной границы между республиками и оказывает на дагестанскую сторону информационное давление. Именно этим обусловлена риторика Магомеда Даудова, полагает главный редактор информагентства "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"Это видно по лексике и стилистике выражений спикера парламента Чечни. Ситуация с границами была заморожена в прошлом году из-за некоторых участков, которые вызывали споры между сторонами. Этот процесс не был разморожен, так как началась пандемия, а сейчас эту тему, как мы знаем, возобновил сам спикер Даудов. Он говорит, что им ничего не нужно, кроме как "описать координаты границ", так как они знают, где она проходит. Но зачем нужно было тогда обращаться снова к главе республике Васильеву с просьбой продолжить работу? В этом нет логики", - рассуждает он.

Дагестанская общественная комиссия по демаркации границы выделяла восемь крупных приграничных спорных территорий: участок в верховье реки Чагири в Цумадинском районе Дагестана, участок в районе села Ансалта Ботлихского района, участок севернее озера Кезеной-Ам, территорию вдоль Андийского хребта, участок в Гумбетовском районе, обозначенный на карте как "колхоз им. Тельмана", участок, примыкающий к Кизляру, часть горы Амир-корт, прилегающая вплотную к застройкам чеченских населенных пунктов, и участок, используемый пастухами села Мехельта Гумбетовского района.

Второе выступление Даудова по теме границ вызвано тем, что дагестанская сторона никак не отреагировала на его призыв к главе Дагестана Васильеву возобновить работы по координатному описанию с 6 июля, отмечает журналист.

"Председатель парламента Дагестана Хизри Шихсаидов, который раньше откликался на подобные заявления своего коллегии, в этот раз не откликнулся, Владимир Васильев также не посчитал нужным что-либо отвечать. Не отреагировали и профильные министерства, так как им, скорее всего, не была дана отмашка на это "сверху". Вероятно, позиция [дагестанской стороны] не будет озвучена, пока не закончится режим самоизоляции, пока Дагестан из нее не выйдет полностью. Быстрого возобновления координатного определения границ ожидать не следует, тем более этот вопрос сейчас не горит и может быть отложен на осень, или же даже на следующий год. Мы уже видели, что откладывались более важные мероприятия, такие как парад Победы, голосование по поправкам в Конституцию России, а сейчас обсуждается и возможность пересмотра процедуры предстоящих муниципальных выборов", - сказал Фатуллаев.

В процесс установления границ должен вмешаться федеральный центр, уверен главред РИА "Дербент". "Этим должен заниматься федеральный центр, у которого для этого есть все инструменты, соответствующие архивная, информационная и кадровая базы, субъекты же должны дать согласие на представляемые федеральным центром варианты. Федеральный центр устранился и передал эти полномочия на места, но сейчас, раз есть споры, раз возникают конфликты по территориям и стала достаточно распространенной практика предъявлять претензии в таком формате и манере, как делает Магомед Даудов, федеральному центру уже необходимо вмешаться в процесс", - считает он.

"Кавказский узел" сообщал, что демаркация границы между Дагестаном и Чечней уже приводила к конфликтным ситуациям. В июне 2019 года жители Кизляра демонтировали установленные чеченской стороной дорожные знаки "Шелковской район", что вызвало резонанс в обеих республиках. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".