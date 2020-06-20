Активность властей Чечни компенсировала недостаток аргументов в пограничном споре с Дагестаном

20 июня 2020, 18:52

Руководство Дагестана не отстаивает интересы жителей Гумбетовского района в пограничном споре с Чечней, при обсуждении этого вопроса игнорируются исторические документы и свидетельства старожилов с обеих сторон, говорится в публикации "Нового дела".

Как информировал "Кавказский узел", спикер чеченского парламента Магомед Даудов 3 июня призвал руководство Дагестана завершить демаркацию границы. Власти Дагестана проигнорировали это заявление, несмотря на резкий тон высказываний Даудова. Бездействие руководителей республики ведет к нарастанию напряжения в обществе и появлению протестных настроений, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Еще до заявления Даудова землемеры чеченской стороны установили на приграничных с Гумбетовским районом Дагестана землях колышки для вырисовывания границы. Магомед Даудов заявил, что уточнение границы инициировано именно дагестанской стороной. Спорные земли на границе Ножай-Юртовского района Чечни и Гумбетовского района Дагестана используются сельчанами для сезонного выпаса мелкого рогатого скота. Между чабанами из Чечни и Дагестана, которые пасут отары на отгонных землях, конфликты не возникали, заявили жители Ножай-Юртовского района. При этом они настаивают, что спорные земли всегда принадлежали Чечне.

Игнорирование властями Дагестана проблемы границы между Гумбетовским районом и Ножай-Юртовским районом Чечни грозит кровавым конфликтом, считают Андрей Меламедов и Гаджимурад Сагитов, статью которых "Бездействие дагестанских властей может спровоцировать массовые беспорядки" опубликовало сегодня дагестанское издание "Новое дело". "Наши власти ведут себя наподобие страуса. Засунули голову в песок и делают вид, что проблемы не существует. <...> Руководители республики не услышали ни жителей республики, ни журналистов, ни людей, ответственных за утверждение согласованных границ. Никто не озаботился ни организацией сходов, ни подготовкой исторических документов, помогающих разобраться в проблемах земельных отношений между субъектами", - констатировали авторы.

Наши власти ведут себя наподобие страуса. Засунули голову в песок и делают вид, что проблемы не существует

В материале отмечается, что во встрече, которая прошла на спорном участке границы в начале июня, присутствовали чиновники с чеченской и дагестанской сторон, а также жители Гумбетовского района, но не было жителей Ножай-Юртовского района. О принадлежности спорных земель могут аргументированно свидетельствовать только жители Гумбетовского района, поясняется в публикации. "Земля в горах — главная ценность, и поэтому история каждого клочка земли передается из поколения в поколение", - указали авторы.

Они также ссылаются на мнение бывшего главы дагестанского управления Росреестра Шамиля Гаджиева. "Люди, живущие в приграничных районах, прекрасно знают, где именно проходит граница. По какому хребту, речушке, краю какого именно поля. И с этой стороны знают, и с той. Все спорные вопросы урегулированы много веков назад", - приводятся в материале слова Гаджиева.

Линия прохождения границы должна определяться на сходах джамаатов приграничных сел

Проанализировав аргументы чеченской стороны, Андрей Меламедов и Гаджимурад Сагитов пришли к выводу, что ее претензии на спорную местность, Тъамух, основаны только на карте министерства обороны 1983 года масштаба 1:100 000. По данным журналистов, Росреестр официально разрешил использовать эту карту при определении границы, несмотря на то что она недостаточно подробна. "При таком масштабе один миллиметр отклонения оборачивается потерянными ста метрами", - поясняется в публикации.

Линия прохождения границы должна определяться на сходах джамаатов (мусульманских общин) приграничных сел, настаивают авторы, напоминая об обещании главы Дагестана Владимира Васильева: "По каждому спорному участку будут приниматься отдельные решения. С учетом мнения жителей в первую очередь. Вплоть до сходов".

Земля в горах — главная ценность, и поэтому история каждого клочка земли передается из поколения в поколение

Они подчеркивают, что дагестанская сторона имеет достаточное количество аргументов в свою пользу. "Это и карты 1938 и 1986 годов масштаба 1:10000, и многочисленные исторические документы, неоспоримо свидетельствующие о том, что спорные земли принадлежат Дагестану. Наконец, у нас имеются многочисленные свидетельства жителей приграничных районов, готовых не только свидетельствовать в суде, но и присягать на Коране о том, кому принадлежит тот же Тъамух", - указано в материале.

Во время пограничного конфликта в Кизляре чеченская сторона обещала отказаться от своих претензий в этом месте и даже дать Дагестану дополнительные земли на равнине в случае, если республика не будет спорить по поводу гумбетовских земель, заявили авторы статьи.

В июне 2019 года жители Кизляра демонтировали установленные чеченской стороной дорожные знаки "Шелковской район", что вызвало резонанс в обеих республиках. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Приграничные земли Гумбетовского и Ножай-Юртовского районов исторически использовались жителями Дагестана и Чечни совместно, причем к конфликтам это не приводило, поясняется в публикации. Сравнительно сухие гумбетовские пастбища лучше подходили для выпаса овец в летнее время, а земли на чеченской стороне использовались как зимние пастбища. Уже в советские годы, за несколько лет до начала Великой Отечественной войны, председатель Гумбетовского исполкома за взятку согласовал передачу тамухских пастбищ Чечено-Ингушской Республике, утверждается в публикации.

За это житель селения Сивух Сулейман из тухума Сокиляв убил председателя райисполкома, потом он был осужден и расстрелян. Жителей селения Сивух, которые издавна владели Тамухом, в 1944 году депортировали в Ножай-Юртовский район, а их земли отошли селению Мехельта, говорится в статье, опубликованной "Новым делом".

Ранее Дагестанская общественная комиссия по демаркации границы выделяла сразу восемь крупных приграничных спорных территорий: участок в верховье реки Чагири в Цумадинском районе Дагестана, участок в районе села Ансалта Ботлихского района, участок севернее озера Кезеной-Ам, территорию вдоль Андийского хребта, участок в Гумбетовском районе, обозначенный на карте как "колхоз им. Тельмана", участок, примыкающий к Кизляру, часть горы Амир-корт, прилегающая вплотную к застройкам чеченских населенных пунктов, и участок, используемый пастухами села Мехельта Гумбетовского района.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".