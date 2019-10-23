Участники драки в Дагестане задержаны на границе с Северной Осетией

23 октября 2019, 20:04

Один человек госпитализирован с ранениями в результате конфликта в дагестанском селе, двое подозреваемых задержаны на КПП в Северной Осетии, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, сотрудники больницы 22 октября сообщили в полицию, что к ним поступил 30-летний житель селения Салик с ранениями. Полицейским потерпевший пояснил, что ножевые ранения ему нанесли двое жителей республики во время драки. Подозреваемыми оказались 32-летний житель селения Белиджи и 28-летний уроженец Дербента. После инцидента они пытались скрыться и покинули Дагестан, сообщило МВД Дагестана.

Подозреваемые были задержаны на контрольно-пропускном посту в Северной Осетии. "Собран материал для принятия процессуального решения. С целью установления степени тяжести вреда причиненного здоровью пострадавшего назначено проведение медицинской экспертизы", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о драке со стрельбой 2 сентября в столице Дагестана. В результате инцидента сотрудник полиции получил травмы, еще один 43-летний мужчина был ранен из пистолета. Пользователи Instagram осудили жестокость участников драки.