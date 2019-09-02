Пользователи Instagram осудили жестокость участников драки в Махачкале

02 сентября 2019, 16:34

Полиция обнародовала видеозаписи драки со стрельбой, в результате которой в ночном клубе в Махачкале пострадали два человека. Пользователи Instagram подвергли критике жестокость участников потасовки и поспорили о целесообразности посещения развлекательных заведений.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около полуночи в ночном клубе на улице Ярагского в Махачкале произошла драка со стрельбой. Сотрудник полиции получил травмы, еще один 43-летний мужчина ранен из пистолета. Один из подозреваемых, 32-летний местный житель, задержан, у него изъят травматический "ТТ", сообщило МВД.

Видеозапись инцидента, сделанную камерами наблюдения, МВД по Дагестану опубликовало на своей странице в Instagram. На кадрах, смонтированных из видео, сделанных с разных ракурсов, видны восемь мужчин, двое из которых начинают драку, к которой подключаются остальные. В ожесточенной потасовке несколько участников драки, в частности, бьют ногами по лицу лежащего на полу человека, а один из них стреляет в лежащего, после чего продолжает наносить ему удары.

Пользователи соцсети в комментариях под видео подвергли резкой критике действия участников драки. "Как так можно, ногами бьют и ещё выстрелил, а вдруг в голову или ещё куда, вдруг убьёшь человека, [существо] позорное, а не мужчина", - написал nazaretisus.

"Толпой на одного да ещё и пистолетом добили", - осуждающе написал nasima2499.

"Ужас, как можно лежачих бить, и это мужчины типа", - написал zulya009900. "Нормальный себя уважающий мужчина лежачего ногами не добивает, так поступает трус", - прокомментировал magom5762.

"Как дикари себя ведут! Еще мусульманами называются!" – поделился эмоциями пользователь fatima__shop. "Просто ужас какой-то, нет слов... Мы братья мусульмане, что вы творите", - заочно обратился к участникам драки nazilyamirbekova.

Инцидент в Махачкале произошел вскоре после резонансной массовой драки со стрельбой в Краснодаре в ночь на 21 августа. Ее участниками, по данным следствия, стали не менее 30 человек, в том числе уроженцы Дагестана и Чечни. Тогда в перестрелке погиб уроженец Дагестана. По версии правоохранителей, перестрелка стала следствием "криминальных разборок", но пользователи соцсетей раскритиковали власти за попытку заретушировать национальную подоплеку инцидента. Такие инциденты неизбежно ухудшают отношение к выходцам из регионов Северного Кавказа, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Не менее десятка авторов комментариев обратили внимание на то, что инцидент произошел в ночном клубе. "Дома с семьями надо сидеть или в кругу друзей. А не в этих злачных местах", - написал, в частности, shamamoskow76.

Эти комментарии вызвали скептическую реакцию у других пользователей соцсети. "При чём тут ночные клубы! Если у человека нет ума и соображения, если поступки неадекватные, он в любом месте совершит, уверяю вас", - написал, в частности, пользователь lara_g_02.

"Клубы сделаны для отдыха нормальных людей, для драк и помериться мускулатурой есть спортзалы, нечего закрывать клубы, думаете вопрос в клубах?" – подтвердил said.9941.

"Проблема не в клубах, а в [людях], которые не могут культурно отдыхать", - поддержал эту точку зрения пользователь anonymous_usa. "Дело не в заведениях, а в нашей культуре", - согласился ibm9272.

Напомним, что в ноябре 2018 года, после убийства сотрудника Росгвардии в одном из махачкалинских ночных клубов, призывы закрыть все подобные заведения стали приобретать массовый характер. В течение нескольких дней после инцидента были закрыты минимум два клуба, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".