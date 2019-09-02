Махачкалинец задержан после драки со стрельбой в ночном клубе

02 сентября 2019, 12:57

Сотрудник полиции получил травмы во время драки в ночном клубе в столице Дагестана, еще один человек ранен из травматического пистолета. Один из подозреваемых задержан, сообщило сегодня МВД.

Инцидент произошел около полуночи в ночном клубе на улице Ярагского в Махачкале. "Неизвестный в ходе возникшего скандала из пистолета неустановленного образца произвел выстрелы в 43-летнего горожанина и нанес телесные повреждения сотруднику полиции, после чего скрылся на автомашине Toyota Camry", - сообщила сегодня пресс-служба МВД по Дагестану.

Оба пострадавших были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь и отпустили. 32-летний водитель Toyota Camry, житель Махачкалы, задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

"В салоне автомашины обнаружен и изъят травматический пистолет ТТ с магазином. Подозреваемый, получивший ранение ноги, доставлен в Республиканскую больницу №1. Принимаются меры к задержанию остальных соучастников преступления", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Руководство МВД назначило служебную проверку инцидента, уточняется в пресс-релизе.