Васильев оставил борьбу с коррупцией в наследство Меликову

06 октября 2020, 21:20

Врио главы Дагестана Сергею Меликову следует заняться решением социальных проблем и борьбой с коррупцией, так как прошлому руководителю республики справиться с этим явлением не удалось, заявили опрошенные «Кавказским узлом» махачкалинцы.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Васильев 5 октября покинул пост главы Дагестана. Временным главой республики был назначен Сергей Меликов. Он заявил, что среди его приоритетов — борьба с коронавирусом и налаживание обратной связи власти с обществом. Для Меликова важнее не принадлежность к силовому блоку, а большой опыт работы в регионе, считает журналист Максим Шевченко. Он также назвал приоритетным для нового главы освобождение политзаключенных. Назначение выходца из силовых структур произошло на фоне обострения карабахского конфликта, указал главред "Акцентов" Антон Чаблин.

В 2014-2016 годах Сергей Меликов был полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, а потом был назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии. Ранее, с сентября 2011 года, он был командующим объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории СКФО, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Жители Махачкалы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что ожидают от нового главы Дагестана решения тех проблем, с которыми прежние власти не справились.

Власть должна заботиться о том, чтобы социальное положение жителей республики улучшалось, сказал корреспонденту "Кавказского узла" молодой предприниматель Абдулла. "Борьба с коррупцией должна стоять на первом плане. Причем она должна вестись во всех отраслях: в медицине, образовании - от детских садов до университетов. Молодым специалистам очень сложно устроиться на работу без знакомства или денег. Есть и более серьезные проблемы. Например, произвол силовых структур», - отметил он.

Абдулла сказал, что кардинальных изменений за годы, когда Дагестаном руководил Владимир Васильев, он не ощутил. «Строятся дороги, облагораживаются дворы. Но в целом ситуация не сильно изменилась», - отметил он.

Владимир Васильев был избран главой Дагестана 9 сентября 2018 года сроком на пять лет. За него проголосовали 77 из 86 депутатов Народного собрания республики. До этого назначения с 3 октября 2017 года Васильев исполнял обязанности главы Дагестана. Он назвал борьбу с коррупцией в республике своей ключевой задачей. 2018 год в Дагестане ознаменовался беспрецедентной по масштабам антикоррупционной кампанией с громкими арестами чиновников, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Итоги года в Дагестане: расстрел в Кизляре, аресты чиновников и гонения за нравственность". Новости о кадровых чистках, которые проводились в республике при Васильеве, собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Кадровые зачистки в Дагестане".

Малый бизнес нуждается в помощи, считает предприниматель Дадаш Гаджиев. «Можно подумать над упрощением налоговой системы для начинающих предпринимателей, разработать разные программы поддержки, которые позволят бизнесу развиваться. Это особенно важно сейчас, когда во всем мире сложилась тяжелая ситуация из-за пандемии коронавируса», - сказал он.

Дагестан с большим отрывом лидирует среди регионов юга России по числу умерших от коронавируса (647) и продолжает лидировать по суточному приросту смертей (с 4 по 5 октября скончались пять пациентов). При этом, по данным на 24 июля, еще 1194 местных жителям был поставлен диагноз "внебольничная пневмония". Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности тоже скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

До пандемии, по его мнению, правительство Владимира Васильева справлялось со своими обязанностями. «Жаловаться было не на что, была стабильность. И я могу утверждать, что человек, который хочет заработать, всегда найдет работу в республике. Сложно это сделать ленивому. Но это уже не вина правительства», - отметил он.

Люди устали от коронавируса, все хотят работать в нормальном режиме, говорит работница кафе Алданова Шахрузат. «Многие семьи лишились заработка. Тем, кто жил на квартирах, нечем было платить за съемное жилье. Сейчас надо сделать так, чтобы у всех была работа и достойная оплата. Остальное уже само придет. Главное, чтобы у людей меньше было причин для стресса», - отметила она.

При каждой смене руководства республики люди надеются, что их положение улучшится, отметила Эльвира. «Лично я изменений в жизни при руководстве Васильева я не ощутила [...] Цены как росли, так и растут, а заработок остается на прежнем уровне. Поэтому хочется, чтобы новая власть, наконец, начала решать проблемы народа. Не была зациклена только на своих интересах, а занималась развитием республики, инфраструктуры, создавала рабочие места», - отметила она. Эльвира отметила, что сейчас она находится в декретном отпуске.

От периода правления Владимира Васильева люди ждали намного большего, сказал пенсионер Магомед. «Надежды возлагались на него большие [...] Люди ждали, что восторжествует справедливость, чтобы не было такой большой разницы в доходах между разными группами. Но коррупция никуда не делась. Она как была сильно развита, так и остается. Теперь этим должна заняться новая власть», - заявил он.

Пенсионер Агакерим считает, что смена одного главы другим не приведет к каким-либо изменениям. «Вектор политики не поменяется. Все будет так же, как было. Но главное, чтобы велась борьба с коррупцией. [...] Предыдущие власти не сделали ничего - коррупция как была, так и есть. Некоторых посадили, но те, кто пришел вместо них, ничем не отличились. Лично я не почувствовал никакого облегчения. Хотя, конечно, хотелось бы», - сказал он. Агакерим сказал, что в этом направлении возлагает надежды на Меликова, так как новый руководитель региона «относительно молодой» и «не связан ни с каким кланом». «Может не для нас, но хоть для наших детей и внуков будет сделано что-то полезное», - добавил он.

Предприниматель Аминат считает, что руководитель республики должен решать все вопросы - от помощи малоимущим семьям и до контроля над работой всех чиновников. «[Меликов] должен решать все глобальные вопросы: следить, чтобы чиновники работали, а не воровали, бороться с коррупцией, создавать рабочие места», - отметила она. Аминат посетовала, что ей сложно найти работу, как как она старше 35 лет. Проблемы трудоустройства стали еще актуальнее сейчас, когда многие лишились работы из-за пандемии, сказала предприниматель.

Владимир Васильев сделал все, что смог, и большего от его руководства республикой ждать было нечего, считает пенсионер Магомедсаид Гасанов. «Назначение Меликова я считаю правильным решением [...] Он всегда говорил правильные вещи. Теперь главная задача его – объединить Дагестан, чтобы никто не поднимал вопрос о своей национальности, а все называли себя в первую очередь дагестанцами. В республике должно быть спокойствие, в том числе и межнациональное», - отметил он.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения жителей Махачкалы.