Журналисты обсудили назначение Меликова на пост главы Дагестана

06 октября 2020, 04:30

Для Сергея Меликова, назначенного врио главы Дагестана, важнее не принадлежность к силовому блоку, а большой опыт работы в регионе, считает журналист Максим Шевченко. Он также назвал приоритетным для нового главы освобождение политзаключенных. Меликов - прямолинейный человек, но публично будет проявлять себя корректно, отметил главред "Черновика" Магомед Магомедов. Назначение выходца из силовых структур произошло на фоне обострения карабахского конфликта, заявил главред "Акцентов" Антон Чаблин.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Васильев 5 октября покинул пост главы Дагестана. Временным главой республики назначен Сергей Меликов, который заявил, что среди его приоритетов - борьба с коронавирусом и налаживание обратной связи власти с обществом.

Владимир Васильев был избран главой Дагестана 9 сентября 2018 года сроком на пять лет. За него проголосовали 77 из 86 депутатов Народного собрания республики. До этого назначения с 3 октября 2017 года Васильев исполнял обязанности главы Дагестана.

Кандидатура Меликова в качестве главы Дагестана озвучивалась и ранее, кроме того, сам он также не был против назначения, сказал корреспонденту «Кавказского узла» депутат Заксобрания Владимирской области, тележурналист Максим Шевченко.

«У нас выбирают разные группы влияния. Меликов давно известен на Кавказе тем, что делает ставку на силовое доминирование, хотя сам он, в принципе, человек неплохой, просто генерал. Сергея Алимовича нельзя упрекнуть [в некорректности], он всегда вызывал к себе симпатии человеческими чертами. Он не карьерный чиновник, он генерал, его манера держаться всегда подкупала кавказцев», - охарактеризовал Меликова Шевченко.

В 2014-2016 годах Сергей Меликов был полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, а потом был назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии. Ранее, с сентября 2011 года, он был командующим объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории СКФО, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

По мнению журналиста, основной задачей Меликова на первом этапе должно стать налаживание доверительных отношений с обществом. «Чтобы было доверие общества, нужно прекратить дикие и абсурдные преследования журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Если заходить в Дагестан, то надо начинать с белого листа и надо помочь разобраться с бесконечными уголовными делами, которыми заполнен Дагестан», - сказал Шевченко.

Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. 9 сентября Верховный суд Дагестана оставил его под стражей еще на три месяца. Обвинение утверждает, что Гаджиев перечислял деньги на счета благотворительных фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Гаджиев настаивает на своей невиновности.

Несмотря на то, что Меликов также, как и его предшественник является выходцем из силового блока, журналист отметил у врио главы большой опыт работы в регионе. «Меликов был два года полпредом, хорошо знает регион. Сам Меликов назвал три пункта, с которых он начнет работу в Дагестане — это борьба с коронавирусом, экономический рост и диалог с гражданами. Считаю, что он должен начать с амнистии политзаключенных и всех, кто сидит непонятно за что, как Абдулмумин, которому уже не могут придумать, что бы еще написать. Все эти абсурдные обвинения разрушаются в ходе процесса. Пусть Меликов начнет с диалога с гражданским обществом, и это будет хорошим началом для его управления. Если же начать с угроз, запугиваний, и если он себя окружит всей этой «известной публикой» - будет то же самое», - сказал Шевченко.

Необычным для Дагестана в назначении Меликова является то, что он по отцу лезгин, отметил журналист. «Он родился в Орехово-Зуево, но номинально он лезгин. В Южном Дагестане он чисто теоретически ставит во главу своего человека, плюс мэра Дербента Хизри Абакарова прочат в председатели правительства. Таким образом время аваро-дагестанской политики заканчивается, приходит время Южного Дагестана. Совпадение ли, но задержание сына депутата Госдумы и правой руки Сулеймана Керимова Мурада Гаджиева могло быть подготовкой к заходу Меликова в Дагестан [как намек], чтобы никто себя особо вольготно не чувствовал», - заключил Шевченко.

Абдулгамид Гаджиев был арестован 11 сентября по делу о хулиганстве и причинении вреда здоровью.

Меликов входит в ближний круг Владимира Путина

Меликов входит в круг людей, которым Владимир Путин доверяет, считает заместитель главного редактора газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

«Несмотря на жизненные ситуации, связанные с Меликовым, он всегда остается в поле зрения президента и, судя по различным назначениям, президент его не забывает. И стоило Меликову уйти с должности первого заместителя директора Росгвардии, как под него уже в прошлом году стали освобождать место губернатора одного из субъектов страны. Сначала мельком проскочило, что его назначат в Ингушетию, затем - в Дагестан. Но этого не случилось, и в прошлом году в Кремле остановились на должности сенатора, а в этом [году] чуть ли не день в день его предложили на должность главы Дагестана. То, что он силовик, или участник боевых действий, или лезгин — это второстепенно. Главное - это то, что он входит в ближний круг Владимира Путина и уже следующие качества, что он силовик, прошедший Кавказ, что он лезгин — это дополнительные факторы, которые дадут ему укрепиться в таком сложном регионе», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Магомедов.

Меликов никогда не был резким в публичном пространстве, отметил журналист. «Он - не паркетный генерал. Он прямолинейный человек, который прошел горячие точки, возглавлял спецназ, везде на передовой и, конечно, это выработало в нем не только силу духа, но и тела. И это по нему видно. С какими-то моментами церемониться он не будет, но в то же время Меликова выделяло то, что он довольно адекватно реагировал в публичном пространстве на какие-то заявления или непростые ситуации в бытность полпредом СКФО. Вряд ли он будет как-то публично проявлять себя некорректно. Скорее всего, озвученное Путиным напутствие адресует нас к периоду [Рамазана] Абдулатипова, когда тот демонстрировал подобное в своем стиле управления», - отметил журналист.

Рамазан Абдулатипов возглавлял Дагестан с 2013 по 2017 год, говорится в его биографии на "Кавказском узле".

То, что в регион вновь приходит человек извне, будучи представителем силового блока говорит, по мнению Магомедова, лишь о том, что таким свой кадровый состав видит Владимир Путин. «По факту принадлежность к силовой структуре для должности руководителя субъекта ничего не дает и не гарантирует. Работа силовиков - это федеральная компетенция. Де-факто и де-юре глава региона в нее не вмешивается, окончательное решение за силовиками если не в Дагестане, то в Москве. Единственное, что он может сделать — пролоббировать какое-то послабление представителям своего кабинета или отдельных направлений, где присутствует коррупционная составляющая, что уже противозаконно... Человек из структуры — это лишь графа в биографии, которая должна понравиться среднестатистическому россиянину», - заключил Магомедов.

Назначение Меликова совпало с обострением карабахского конфликта

Кремль сохраняет приоритетом в кадровой политике Дагестана равноудаленность от групп влияния, о чем свидетельствует опыт предшествующего и последнего назначения, считает главный редактор издания «Акценты», политолог Антон Чаблин.

Важно учесть и то, что назначение Меликова совпало по времени с обострением карабахского конфликта, сказал он корреспонденту «Кавказского узла». «Думаю, желающих занять кресло главы Дагестана было множество. Только за последнее время возникали фамилии и Хизри Абакарова, и Шамсутдина Дагирова, но, очевидно, что за каждым из них стояли те или иные группы влияния. Тот же Абакаров - это [член Совета Федерации от Дагестана] Сулейман Керимов, Дагиров - это [спикер парламента Дагестана Хизри] Шихсаидов. А для Кремля стратегия с назначением "равноудаленной" от кланов фигуры, как в случае с Васильевым, показалась в целом удачной, и была сохранена и в случае с Меликовым. Тренд на силовика во главе Дагестана также вполне объясним. Фактически, сейчас Дагестан находится на границе с воюющей страной, которая к тому же официально потребовала военной помощи от государства НАТО [...] Ставки слишком высоки, чтобы в такой ситуации ставить во главе региона гражданское лицо. Однако Меликов как генерал-губернатор будет наверняка уравновешен гражданским лицом во главе правительства Дагестана», - считает Чаблин.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 4 октября, в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Чаблин затруднился спрогнозировать какие шаги новый врио главы региона предпримет для выстраивания отношений с представителями гражданского общества. «Васильев устал, как я понимаю. Во всех смыслах - морально, физически, политически. С Меликовым я сталкивался и не раз, на многих мероприятиях. Он немного гибче других генералов-полпредов, того же [Александра] Матовникова или [Олега] Белавенцева. Но в целом психологический силовой компонент, конечно, превалирует. Скажем, мне сложно представить, как он будет выстраивать те самые коммуникации с гражданским обществом, о которых говорил Путин. Васильев их так и не выстроил», - заключил Антон Чаблин.

Новости о кадровых чистках, которые проводились в республике при Васильеве, собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Кадровые зачистки в Дагестане".