Сын дагестанского депутата Госдумы арестован по делу об избиении

11 сентября 2020, 18:15

Суд в Москве постановил заключить под стражу сына депутата российского парламента Мурада Гаджиева. Абдулгамид Гаджиев заподозрен в хулиганстве и причинении вреда здоровью.

Решение о заключении под стражу А.М. Гаджиева было вынесено сегодня. Арестованный заподозрен по уголовной статье "Причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений", указано на сайте Дорогомиловского райсуда Москвы. Срок ареста там не уточняется. По части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Гаджиеву грозит до пяти лет заключения.

Абдулгамид Мурадович Гаджиев арестован до 24 декабря, со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского райсуда сообщило агентство "Москва".

По данным источника в правоохранительных органах, Абдулгамид Гаджиев приходится сыном депутату Госдумы РФ Мураду Гаджиеву. Постановление об аресте в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передал сегодня ТАСС. Мурад Гаджиев был депутатом Народного собрания Дагестана, а депутатом Госдумы является с 2011 года, он был избран от Дагестана, указано в справке о Гаджиеве, размещенной изданием в разделе "Энциклопедия".

Магомед Гаджиев - член комитета по транспорту и строительству, входит во фракцию "Единой России", сообщается на сайте Госдумы России.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением родственных связей между арестованным и депутатом Мурадом Гаджиевым, а также комментариями от Абдулгамида Гаджиева или его представителей относительно уголовного дела и решения об аресте.