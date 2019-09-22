Выходцы из Дагестана госпитализированы после межэтнического конфликта в Петербурге

22 сентября 2019, 17:40

Не менее пяти уроженцев Дагестана пострадали в ходе массового конфликта с представителями другой национальной общины Петербурга. Пострадавшие госпитализированы с ранениями.

Массовая межэтническая драка произошла в ночь на 21 сентября во Фрунзенском районе Петербурга, на пересечении улицы Бухарестской и проспекта Славы.

Участниками конфликта стали 16 человек. Очевидцы слышали выстрелы, а несколько человек попали в больницу с ножевыми ранениями. Среди госпитализированных пятеро жителей Дагестана с колото-резаными ранами и выходец из Азербайджана с пулевым ранением глазницы, пишет сегодня со ссылкой на источники в правоохранительных органах местное издание "Фонтанка".

Полицейские задержали одного человека, предполагаемого участника драки. Задержанный - молодой уроженец Азербайджана, отмечает АН "Оперативное прикрытие".

На месте конфликта был задержан 25-летний мужчина, а остальные участники массовой драки скрылись, сообщило сегодня главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Впоследствии в полицию поступили телефонограммы о доставлении в медучреждение шестерых участников инцидента, у некоторых были диагностированы ранения от пневматического оружия. После оказания медицинской помощи все они были направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении ведомства. В МВД мотивы конфликта охарактеризовали как бытовые.

Согласно еще одной версии, в драке участвовали также выходцы из Армении. Источник в силовых структурах сообщил, что у них возник конфликт с гражданами Азербайджана, пишет издание 78.ru.