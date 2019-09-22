22 сентября 2019, 17:40

Выходцы из Дагестана госпитализированы после межэтнического конфликта в Петербурге

Не менее пяти уроженцев Дагестана пострадали в ходе массового конфликта с представителями другой национальной общины Петербурга. Пострадавшие госпитализированы с ранениями.

Массовая межэтническая драка произошла в ночь на 21 сентября во Фрунзенском районе Петербурга, на пересечении улицы Бухарестской и проспекта Славы.

Участниками конфликта стали 16 человек. Очевидцы слышали выстрелы, а несколько человек попали в больницу с ножевыми ранениями. Среди госпитализированных пятеро жителей Дагестана с колото-резаными ранами и выходец из Азербайджана с пулевым ранением глазницы, пишет сегодня со ссылкой на источники в правоохранительных органах местное издание "Фонтанка".

Полицейские задержали одного человека, предполагаемого участника драки. Задержанный - молодой уроженец Азербайджана, отмечает АН "Оперативное прикрытие".

На месте конфликта был задержан 25-летний мужчина, а остальные участники массовой драки скрылись, сообщило сегодня главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Впоследствии в полицию поступили телефонограммы о доставлении в медучреждение шестерых участников инцидента, у некоторых были диагностированы ранения от пневматического оружия. После оказания медицинской помощи все они были направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении ведомства. В МВД мотивы конфликта охарактеризовали как бытовые.

Согласно еще одной версии, в драке участвовали также выходцы из Армении. Источник в силовых структурах сообщил, что у них возник конфликт с гражданами Азербайджана, пишет издание 78.ru.

Примечание:

"Участники драки со стрельбой в Краснодаре сообщили подробности пыток силовиками", "Пользователи Instagram осудили жестокость участников драки в Махачкале", "Отец задержанного чеченца озвучил подробности конфликта в Краснодаре".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 сентября 2019, 16:17

22 сентября 2019, 14:44

22 сентября 2019, 13:46

22 сентября 2019, 12:42

  • Журналист Афган Мухтарлы объявил голодовку

    Адвокат Немат Керимли пожаловался на насилие и давление во время посещения в азербайджанской тюрьме журналиста Афгана Мухтарлы. Осужденный журналист объявил голодовку, потребовав объективного расследования жалоб своего адвоката.

22 сентября 2019, 11:19

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи