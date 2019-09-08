Участники драки со стрельбой в Краснодаре сообщили подробности пыток силовиками

08 сентября 2019, 16:15

Уроженцы Чечни Шамал Мадаев и Халид Хамидов, арестованные после массовой драки со стрельбой, сообщили правозащитникам, что после задержания их избивали и пытали током. Конфликт в Краснодаре начался после бытовой ссоры, рассказал руководитель "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", отец арестованного после перестрелки в Краснодаре Халида Хамидова рассказал, что его сына и еще одного из задержанных избили. 30 августа кубанский омбудсмен подтвердил информацию о жалобе задержанного на избиения и пытки током.

В ночь на 21 августа у Вишняковского рынка в Краснодаре произошел конфликт, в котором, по данным следствия, участвовали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, еще два человека пострадали. По обвинению в хулиганстве арестованы пять человек, среди них выходцы из Чечни и Ингушетии. По версии правоохранителей, перестрелка стала следствием "криминальных разборок", а не межнационального конфликта. Однако пользователи соцсетей раскритиковали власти за попытку заретушировать национальную подоплеку инцидента.

Родственники арестованных Шамала Мадаева и Халида Хамидова обратились к правозащитникам с заявлением о пытках и избиениях после задержания, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель краснодарского отделения Комитета против пыток (КПП) Сергей Романов.

По его словам, Шамал Мадаев сообщил, что находился с девушкой в квартире в Краснодаре, когда в дверь начали стучать и кричать «Аллах Акбар», при этом никто из визитеров не представился. "В результате они открыли дверь, и возле квартиры он и его девушка подверглись избиению", - рассказал Романов.

Мадаев рассказал правозащитникам, что его отвезли в здание силовой структуры, где к нему "применяли физическое насилие" и электрический ток, требуя сообщить, где находятся остальные участники перестрелки. "Потом его доставили в следственный отдел, все это время он не видел людей, которые его задерживали, потому что они были в масках, впоследствии ему надели мешок на голову", - рассказал Романов.

Халид Хамидов рассказал правозащитникам, что был задержан в Адлерском районе Сочи в кафе. Он утверждает, что при задержании сопротивление не оказывал, но тем не менее его сразу начали избивать, сообщил Романов. "По дороге ему начали наносить удары, а потом, уже в здании, он был подвергнут пыткам, это с его слов. Также у него был мешок на голове, люди были в масках", - сообщил Сергей Романов.

По его словам, Мадаев и Хамидов утверждают, что после того, как их доставили в СИЗО, их отвезли на судмедэкспертизу, результаты которой юристы КПП пока не получили. Комитет против пыток обратился с заявлением о преступлении в военно-следственный отдел по краснодарскому гарнизону, по заявлению начата проверка, рассказал Романов.

"Повреждения у них, несомненно, имеются. Но очень важный для нас момент: есть два видео. На первом видно, что у Хамидова при задержании телесных повреждений нет на лице, а во втором видео повреждения уже есть", - сообщил Романов.

На кадрах из зала суда, опубликованных в репортаже телеканалом "Россия. Кубань" в YouTube, видна медицинская повязка в области правого глаза одного из задержанных. При этом на более ранней видеозаписи задержания, опубликованной телеканалом, на лице этого человека нет повреждений.

В объяснении адвокату Татьяне Третьяк Халид Хамидов рассказал, что после задержания в Сочи его повезли в Краснодар. "Мне не давали пить, издевались, пинали, ехали мы не менее пяти часов. После этого меня завели в какое-то здание, привели в кабинет с бетонным полом, и я почувствовал, как мне на пальцы рук намотали проволоку и пустили по ней ток, от чего я испытывал адскую боль во всем теле", - рассказал Хамидов в своих пояснениях.

Он утверждает, что пытки электричеством продолжались не менее полутора часов, после этого проволоку намотали на пальцы ног и вновь пустили ток, в это время его избивали ногами. "Пытки сопровождались требованием сообщить, кто стрелял на рынке "Вишняки", требовали от меня признаться в убийстве либо назвать причастных к этому. Это продолжалось до 6 утра 23 августа", - рассказал Хамидов в своих пояснениях.

Потом, по его словам, его отвезли в другое здание. "Мне сняли пакет с головы, и я увидел двух оперативников и ранее мне знакомого Шамала Мадаева, у которого были множественные повреждения. К нам привели медиков, которые мне обработали рассеченную бровь. На допросе у следователя я сообщил о пытках, он пообещал разобраться", - рассказал Хамидов. При этом, по его словам, врач записала, что травмы появились в результате падения.

Шамал Мадаев рассказал Татьяне Третьяк, что 21 августа в его квартиру стали стучать неизвестные люди в масках и в грубой форме требовали открыть им дверь. По словам мужчины, его подруга пыталась вызвать полицию, поскольку люди в масках не представились и не показали документов. "Я думал, что ко мне пришли дагестанцы, с которыми у меня накануне произошел конфликт в районе Вишняковского рынка", - говорится в объяснении Мадаева.

По его словам, после того, как он открыл дверь, неизвестные вооруженные люди в масках заставили его раздеться до трусов и встать на колени, затем надели на него наручники и положили лицом на пол. "После этого кто-то из сотрудников выстрелил мне между рук, от этого телесных повреждений я не получил. Человек 5-6 стали бить меня ногами по телу, перед этим мне завязали глаза какой-то тряпкой, били между ног и по туловищу", - рассказал Мадаев, уточнив, что его били и в машине, и в помещении, куда он был доставлен.

"Мужчина меня оскорблял, унижал, в том числе по национальному признаку. Он ударил меня резиновой дубинкой по голове. Потом меня вывели в коридор, где меня стали бить дубинками еще два человека, душили пакетом, который был у меня на голове", - рассказал Мадаев.

Адвокат Татьяна Третьяк зафиксировала на теле у Мадаева "пигментированные пятна коричневого цвета" на спине, а также гематомы. Многочисленные ссадины и синяки и следы от электродов на пальцах ног адвокат зафиксировала также у Халида Хамидова.

Руслан Кутаев озвучил подробности конфликта в Краснодаре

Президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что представители ассамблеи проводят собственное расследование, и, по их версии, конфликт начался после того, как молодой человек спросил у прохожего лет 50 дорогу, обратившись к нему "мужик".

"Ему не понравилось, что его назвали мужиком, он в грудь толкнул молодого [человека] и тот упал, встал и ударил [в ответ]", - рассказал Кутаев. По его словам, возник конфликт, который представители общины пытались остановить и для примирения назначили встречу в районе Вишняковского рынка. "Там некоторых людей, их мы знаем, предупреждали за час-два: уходите отсюда, здесь сейчас будет "большая буча"... Они готовились к этому, они пришли с включенными видеокамерами", - рассказал Кутаев.

В перестрелке между уроженцами Чечни и Дагестана в Краснодаре не просматривается мотивов межнациональной вражды, но такие инциденты неизбежно ухудшают в России отношение к выходцам из регионов Северного Кавказа, прокомментировали конфликт опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

По его версии, группа людей пришла на встречу вместе с представителями разных национальностей. "Человек 15-20 подошли и окружили, стало понятно, что примирения не будет", - рассказал Кутаев. По его информации, после этого одного из пришедших для примирения ударили ножом в спину. "И пошла перестрелка. У нападавших отняли оружие, пошла стрельба", - озвучил Кутаев версию "Ассамблеи народов Кавказа".

По его словам, у одного из задержанных два ножевых и огнестрельное ранения, он находится в СИЗО. "Мы не знаем, каково его состояние", - сказал Руслан Кутаев.