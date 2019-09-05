Уголовный кодекс. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

05 сентября 2019, 05:27

Участники драки со стрельбой в Краснодаре обвинены в хулиганстве

Следователи предъявили обвинение в хулиганстве пятерым арестованным после конфликта у Вишняковского рынка в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 21 августа у Вишняковского рынка в Краснодаре произошел конфликт, в котором, по данным следствия, участвовали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, еще два человека пострадали. 23 августа суд постановил арестовать трех подозреваемых, задержанных в Сочи, а 24 августа был арестован четвертый подозреваемый. 26 августа стало известно о задержании пятого участника массового конфликта. Среди задержанных - выходцы из Чечни и один из Ингушетии.

По версии правоохранителей, перестрелка стала следствием "криминальных разборок", а не межнационального конфликта, однако пользователи соцсетей раскритиковали власти за попытку заретушировать национальную подоплеку инцидента.

Пятерым участникам конфликта предъявлено обвинение по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.213 УК РФ), сообщило 4 сентября Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте. Отметим, санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Все задержанные после перестрелки заключены под стражу, говорится в сообщении. Двое подозреваемых 24 и 28 лет объявлены в федеральный розыск, отмечает следствие.

Ранее сообщалось, то уголовное дело расследуется по статье об убийстве. "Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ) и убийства 27-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ)",  - сообщало 21 августа ведомство.

Комментариев арестованных или их представителей относительно предъявленного обвинения не поступало.

Напомним, отец арестованного Халида Хамидова заявил "Кавказскому узлу", что его сына и еще одного из задержанных избили. Председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов и чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев обратились к своим коллегам на Кубани с просьбой проверить информацию об их пытках. 29 августа представитель Общественной наблюдательной комиссии края заявил, что двое выходцев из Чечни и один уроженец Ингушетии  не жалуются на условия содержания в СИЗО. Еще двоих задержанных члены ОНК увидеть не смогли, так как их еще не доставили в Краснодар. 30 августа кубанский омбудсмен подтвердил информацию о жалобе задержанного на пытки.

Примечание:

"Причиной стрельбы в дагестанском селе стал бытовой конфликт", "Востоковеды назвали кровную месть нехарактерной для современного Азербайджана", "Правозащитники: слова Даудова о кровной мести повлияют на всех политбеженцев".

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