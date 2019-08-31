Кубанский омбудсмен подтвердил информацию о жалобе задержанного на пытки

31 августа 2019, 15:47

Уроженец Чечни, задержанный после массовой драки со стрельбой в Краснодаре, пожаловался краевому уполномоченному по правам человека на избиение и пытки током при задержании. Создан штаб, который не допустит новых пыток задержанных по этому делу, заявил глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

"Кавказский узел" информировал, что отец арестованного Халида Хамидова заявил "Кавказскому узлу", что его сына и еще одного из задержанных избили. Председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов и чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев обратились к своим коллегам на Кубани с просьбой проверить информацию о пытках задержанных. 29 августа представитель Общественной наблюдательной комиссии края заявил, что двое выходцев из Чечни и один уроженец Ингушетии, задержанные после массовой драки со стрельбой в Краснодаре, не жалуются на условия содержания в СИЗО. Еще двоих задержанных члены ОНК увидеть не смогли.

В конфликте, который произошел в ночь на 21 августа в Краснодаре, по данным следствия, участвовали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, еще два человека пострадали. Арестованы только уроженцы Чечни, а другие участники инцидента остаются на свободе, обратили внимание родственники задержанных.

По просьбе чеченских коллег уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак посетил СИЗО, где содержатся задержанные после инцидента в Краснодаре. "В ходе личной беседы уполномоченного с задержанными жалоб на условия содержания, а также на ведение следствия не поступило. Однако один из задержанных сделал заявление в устной форме о том, что к нему были применены незаконные действия в момент доставки в следственный отдел. Обратившийся заявил об избиениях и пытках электрическим током", - говорится в сообщении, опубликованном 30 августа на сайте кубанского омбудсмена.

В прокуратуру Краснодарского края будет направлено обращение с просьбой проверить данные о пытках, отмечается в сообщении. На сайте краевой прокуратуры по состоянию на 15.47 мск 31 августа нет информации о начале проверки.

"Один из подозреваемых заявил жалобу на незаконные методы задержания, допроса первоначального. Эта ситуация будет проверена, я обращусь к прокурору края с просьбой проверить эту информацию, принять правовое решение, если она подтвердится… Он говорит о применении физической силы и о применении к нему электротока. Он не акцентирует внимание… Возможно, это было при задержании… Почему он вчера не говорил, а сегодня говорит, это надо спрашивать у него", - процитировало сегодня Сергея Мышака РИА "Новости". Мышак уточнил, что другие двое арестованных претензий не имели, информировало издание. На сайте управления Следкома по Краснодарскому краю по состоянию на 15.47 мск 31 августа нет комментариев относительно жалобы задержанного. Адвокат одного из арестованных по делу о перестрелке Рамзан Хабаев сообщил, что у подозреваемых имеются травмы. По словам Хабаева, его подзащитный получил два ножевых ранения и одно огнестрельное во время самого конфликта. "У одного из них (арестованных по делу), который осуществлял в ходе конфликта выстрелы, в зале судебных заседаний, когда его заключали под стражу, были видны кровоподтеки на лице, фактически забинтована часть лица. Где он получил такие травмы, данных нет, данных результатов доследственной проверки нет. По непроверенным данным, возможно, при жестком задержании", - процитировал адвоката ТАСС. Для помощи подозреваемым создан штаб

Глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев, еще 28 августа озвучивший информацию о жалобах задержанного на пытки, сообщил, что ему удалось собрать родителей и адвокатов всех задержанных, создать единый штаб. "Могу смело сказать: ребят больше пытать не позволим. Это точно! А все остальное - кропотливая работа", - написал Руслан Кутаев 30 августа в комментариях на своей странице в Facebook. Глава "Ассамблеи народов Кавказа", еще 28 августа озвучивший информацию о жалобах задержанного на пытки, сообщил, что ему удалось собрать родителей и адвокатов всех задержанных, создать единый штаб. "Могу смело сказать: ребят больше пытать не позволим. Это точно! А все остальное - кропотливая работа", - написал Руслан Кутаев 30 августа в комментариях на своей странице в Facebook.

"Бедные дети, они уже запытаны до невозможности", - прокомментировала пользовательница соцсети Malika Gengergunoeva, сославшись на видеозапись, где, по ее словам, один из задержанных "с трудом ноги передвигает".

Другие комментаторы обеспокоены тем, что у родителей задержанных могут вымогать деньги. "Знаю, что отец одного из задержанных продал дом. Кто-то, возможно, уже вымогает деньги с родителей", - написал на странице Кутаева Islam Dagalaev. "Да, это правда, он продал свой дом, не смогли отговорить", - подтвердил Demilhan Ibrahim.

К 15.47 мск 31 августа публикация Кутаева набрала 211 просмотров и 105 комментариев.