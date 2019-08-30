Глава ОНК посетил арестованных после перестрелки в Краснодаре

30 августа 2019, 00:07

Двое выходцев из Чечни и один уроженец Ингушетии, задержанные после массовой драки со стрельбой в Краснодаре, не жалуются на условия содержания в СИЗО, заявил представитель Общественной наблюдательной комиссии края. Еще двоих задержанных члены ОНК увидеть не смогли.

Как писал "Кавказский узел", один из задержанных в Краснодаре чеченцев подвергается пыткам, сообщил 28 августа со ссылкой на отца задержанного глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов и чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев обратились к своим коллегам на Кубани с просьбой проверить информацию о неправомерных действиях в отношении задержанных. Отец арестованного Халида Хамидова заявил "Кавказскому узлу", что его сына и еще одного из задержанных избили.

В конфликте, который произошел в ночь на 21 августа в Краснодаре, по данным следствия, участвовали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, еще два человека пострадали. Четверо из пяти подозреваемых заключены под стражу. Арестованы только уроженцы Чечни, а другие участники инцидента остаются на свободе, обратили внимание родственники задержанных.

В ОНК Краснодарского края поступила жалоба от родственников арестованных мужчин, и члены комиссии 29 августа посетили в СИЗО троих из пяти фигурантов дела. Никаких нарушений они не обнаружили, заявил глава комиссии Анзаур Ахиджак.

"Задержанного гражданина Ингушетии содержат в камере, двое граждан Чечни находятся в карантине, [28 августа] только их привезли в СИЗО. Посмотрел их, никаких побоев нет, мы составили акт, все зафиксировали, при посещении велась видеосъемка", - приводит слова Ахиджака 29 августа ТАСС.

По словам главы ОНК, еще два человека находятся в Адлере, и привезти в Краснодар их должны только 4 сентября. "Я также поеду с ними поговорить", - пообещал он. Ахиджак добавил, что все трое арестованных, с которыми он встретился, обвиняются в хулиганстве.

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак в курсе ситуации с арестованными уроженцами республик СКФО и поручил проверить их жалобы. Результаты проверки станут известны после 1 сентября, сообщило 29 августа издание "Юга.Ру".