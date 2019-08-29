Отец задержанного чеченца озвучил подробности конфликта в Краснодаре

29 августа 2019, 15:54

Уроженец Чечни Халид Хамидов признал участие в массовой драке в Краснодаре, пояснив, что вместе с другими земляками пытался предотвратить конфликт, рассказал отец задержанного. Инициатива главы "Ассамблеи народов Кавказа" помочь задержанным чеченцам вызвала поддержку со стороны пользователей Facebook.

Как писал "Кавказский узел", один из задержанных в Краснодаре чеченцев подвергается пыткам, сообщил 28 августа со ссылкой на отца задержанного глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов и чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев обратились к своим коллегам на Кубани с просьбой проверить информацию о неправомерных действиях в отношении задержанных.

В конфликте, который произошел в ночь на 21 августа в Краснодаре, по данным следствия, участвовали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, еще два человека пострадали. Четверо из пяти подозреваемых заключены под стражу. Арестованы только уроженцы Чечни, а другие участники инцидента остаются на свободе, обратили внимание родственники задержанных.

Харон Багаев, отец одного из задержанных, 34-летнего Халида Хамидова, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что 28 августа его сына перевели из изолятора временного содержания (ИВС) в СИЗО. "До поступления в ИВС их всех били. Мой сын Халид Хамидов работал в Краснодаре, он женат, у него семеро детей. Фамилию он присвоил от имени дедушки, моя фамилия Багаев. Я видел его на свидании в ИВС в понедельник, 26 августа, видел его сам, в том числе следы побоев. На свидании была и мать [другого] задержанного Мадаева, он также был избит", - рассказал Харон Багаев.

На родственников задержанных никакого давления не оказывают, уточнил он. "Всем четверым задержанным вменяют ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц. - Прим. «Кавказского узла»). Есть пятый фигурант, который с их слов, обвиняется в убийстве... Задержанным убийство не предъявляют. Мы наняли адвоката, также подключились [люди] из Москвы", - сказал Багаев.

По словам мужчины, его сын отказался подписывать какие-либо показания, отличающиеся от его версии инцидента. "Сын мне сказал, что он там был, разгонял собравшуюся толпу. Это он принимает [на себя], остального не было, и он ни в чем не будет признаваться... Он разряжал обстановку, толпа окружила пятерых. <...> Они дважды ударили ножом его друга, затем подстрелили. Их подставили, вызвали как бы на примирение, и [несколько десятков] человек окружили пятерых. Только после этого они ответили [применением силы], в такой ситуации любой будет себя защищать", - рассказал Харон Багаев, уточнив, что толпа состояла из людей разных национальностей.

По версии правоохранителей, конфликт произошел "на бытовой почве" между "приезжими из республик Северного Кавказа". В нем участвовали не менее 30 человек. Перестрелка стала следствием "криминальных разборок", а не межнационального конфликта, подчеркнуло следствие, однако пользователи соцсетей раскритиковали власти за попытку заретушировать национальную подоплеку инцидента. Выходцы из Чечни и Дагестана рассказали о напряженных отношениях между их национальными общинами в Краснодаре. Эта напряженность усилилась из-за пограничных споров между двумя республиками и высказываний Рамзана Кадырова об имаме Шамиле, указали опрошенные "Кавказским узлом" представители дагестанской общины Краснодара.

Пользователи Facebook поддержали инициативу Кутаева

Президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что завтра, 30 августа, планирует встретиться со следователем. "Попытаюсь добиться встречи с обвиняемыми. <...> Адвокаты там есть, на месте мы оценим ситуацию. Я на связи с родителями двоих задержанных", - рассказал Кутаев.

Вечером 28 августа Руслан Кутаев опубликовал в Facebook сообщение о том, что провел встречу с отцом одного из задержанных чеченцев. "Собирался сегодня ночью выехать с племянником адвокатом. Попросили подождать их люди, которые со мной поедут в Краснодар. Всё будет хорошо, уверен", - написал Кутаев, проиллюстрировав свои слова совместным фото с отцом задержанного.

Под сообщением, по состоянию на 15.54 мск, опубликовано 130 комментариев. Их авторы с благодарностью поддержали инициативу Руслана Кутаева. Большинство комментариев написаны на чеченском языке, их перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Да поможет Всевышний, Руслан!" - написал, в частности, Али Аздамиров. "Руслан, хотя в этот час мы не встали рядом с тобой, свои сердцами, мольбами сегодня с тобой! Где надо, присоединимся!" - написал Абдулла Хизриев.

"Хорошее дело, когда есть товарищ, готовый встать рядом! Их нельзя оставить (без помощи)", - написал Насир Гёрлиц. "Как хорошо, Руслан, что вы пришли на помощь нашим ребятам!.. Пусть восторжествует справедливость", - высказала пожелание Хазан Эдигова.

При этом под сообщением уполномоченного по правам человека в Чечне Нурди Нухажиева, который сообщил сегодня ночью, что подключился к изучению обстоятельств инцидента, опубликовано, по состоянию на 15.54 мск, три комментария, все они со словами одобрения.