Краснодар. Фото Дагиров Умар https://ru.wikipedia.org

29 августа 2019, 08:58

Общественная палата Чечни отреагировала на сообщения о пытках задержанных в Краснодаре

Председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов попросил главу Общественной палаты Кубани проверить информацию о неправомерных действиях в отношении задержанных выходцев из республики. С аналогичной просьбой обратился к краснодарскому коллеге уполномоченный по правам человека в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 21 августа в Краснодаре произошел конфликт, в котором, по данным следствия, участвовали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, его похоронили в родном селе Туршунай. Еще два человека пострадали. 23 августа суд постановил арестовать троих подозреваемых, задержанных в Сочи, а 24 августа был арестован четвертый подозреваемый. 26 августа стало известно о задержании еще одного, пятого подозреваемого. Глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев заявил о пытках задержанных и объявил о сборе адвокатской группы для помощи им.

По версии правоохранителей, перестрелка стала следствием "криминальных разборок", а не межнационального конфликта, однако пользователи соцсетей раскритиковали власти за попытку заретушировать национальную подоплеку инцидента. Выходцы из Чечни и Дагестана рассказали о напряженных отношениях между их национальными общинами в Краснодаре. Эта напряженность усилилась из-за пограничных споров между двумя республиками и высказываний Рамзана Кадырова об имаме Шамиле, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители дагестанской общины Краснодара.

Родные задержанных утверждают, что арестованы только уроженцы Чечни, а другие участники инцидента остаются на свободе. При этом на арестованных оказывается давление, чтобы они дали признательные показания, сообщили в Общественной палате Чечни (ОП) со ссылкой на родственников задержанных.

Кроме того, по данным ОП, в социальных сетях распространяется информация о том, что в результате конфликта есть потерпевшие среди уроженцев Чечни.

"В своем обращении в Общественную палату Краснодарского края и Общественную наблюдательную комиссию Краснодарского края попросил проверить информацию о неправомерных действиях в отношении задержанных и взять на контроль дальнейший ход дела. Также мы намерены обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ, прокурору Краснодарского края с просьбой проверить данную информацию и принять соответствующие меры", - процитировало Исмаила Денильханова ИА "Грозный-информ" 28 августа.

Чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев в свою очередь обратился к своему коллеге в Краснодарском крае с просьбой проверить информацию о неправомерных действиях в отношении задержанных и взять под контроль дальнейший ход дела. Омбудсмен также намерен обратиться к уполномоченному по правам человека в России, прокурору Краснодарского края с просьбой проверить данную информацию и принять соответствующие меры, сказано в сообщении, опубликованном 28 августа на сайте уполномоченного по правам человека в Чечне.

Примечание:

"Передано в суд дело обвиняемых в убийстве десантника уроженцев Чечни""Обвиняемые по делу об убийстве в Пугачеве десантника уроженцы Чечни не признали вину в суде""В Пугачеве после акций с требованием о депортации уроженцев Чечни отстранен от должности начальник полиции".

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