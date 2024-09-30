Кавказ за неделю: обзор главных событий с 23 по 29 сентября

30 сентября 2024, 09:00

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Взрыв на АЗС, дроны и пожары, преследование пацифистов и активистов на юге России, Кавказ и Wildberries, парламентские выборы в Грузии, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 23 по 29 сентября 2024 года.

Взрыв на АЗС

На федеральной трассе в Карабудахкентском районе в Новом Хушете произошел взрыв на АЗС, сообщила 27 сентября мэрия Махачкалы. «Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении. Власти города попросили местных жителей «без острой надобности не выезжать в сторону места ЧП».

14 августа 2023 года на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 37 человек. В результате взрыва пострадали 400 строений. После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале «Кавказского узла» «Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения», опубликованном в 2017 году.

На месте взрыва найдено тело еще одного человека, и общее число погибших достигло 13, сообщили спасатели. Следов взрывчатки на месте происшествия не обнаружено, отчитались следователи. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также комплексная пожарно- и взрывотехническая судебная экспертиза для выяснения причины произошедшего.

Трое из семи пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, еще один пациент - в тяжелом, остальные пациенты, которые получили легкие травмы, выписаны, сообщил Минздрав Дагестана.

Вечером 28 сентября СКР сообщил, что по делу о взрыве на АЗС задержан владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов. На АЗС, где произошел взрыв, были найдены нарушения, но впоследствии они были устранены, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что в 2023 году из-за различных нарушений была приостановлена работа более 230 заправок, но спустя непродолжительное время более 130 из них возобновили работу по решению суда.

Благотворительный фонд «Надежда» собрал три миллиона рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших от взрыва на АЗС в Махачкале, сообщило 29 сентября РИА «Дагестан». О начале сбора и его завершении фонд рассказал накануне в своем телеграм-канале, однако не уточнил, какая сумма была собрана. «Сбор закрыт по просьбе владельцев АЗС… Всю оставшуюся сумму они закрывают сами», - говорится в публикации.

Дроны и пожары

О сбитых беспилотниках рассказал 23 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив три БПЛА. В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности. К месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. Пострадавших и разрушений нет», - написал он в своем Telegram-канале.

На следующий день губернатор рассказал о возгорании из-за атаки беспилотника. «В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов». По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. «Возгорание на складе, возникшее после падения БПЛА, локализовано на площади 200 квадратных метров. Огнем повреждены кровля здания и четыре легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. Пострадавших и погибших нет», - уточнил губернатор. Издание 161.ru сообщило, что возгорание произошло на Николаевском шоссе, опубликовав видео с места происшествия. На видеозаписи густой черный дым валит из здания, расположенного близ дороги.

В ночь на 27 сентября под Новошахтинском было сбито семь беспилотников. Голубев заявил, что в результате падения обломков дронов в поле загорелась трава, огонь оперативно потушили. По данным главы региона, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. 29 сентября силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в Азовском районе, возникший ландшафтный пожар потушен, сообщил губернатор Ростовской области. Позднее он уточнил, что в ночь с 28 на 29 сентября над Ростовской областью было обезврежено 18 беспилотников, в том числе 5 - в юго-западной части региона и 13 – в Миллеровском районе. А в Милютинском районе в результате падения беспилотника начался лесной пожар, его площадь достигла 82 гектаров. «В расположенном рядом хуторе Варламовка огнем повреждены жилой дом и хозпостройка», - написал Голубев.

По данным Минобороны, в ночь на 29 сентября силы противовоздушной обороны обезвредили над территорией Волгоградской области 67 беспилотников. В результате массовой атаки беспилотников на Волгоградскую область пострадавших среди людей и повреждений гражданских и военных объектов нет, уточнила в своем телеграм-канале администрация региона.

А в селе Шабельское Щербиновского района БПЛА при падении врезался в дерево и взорвался. От взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале ночью 29 мая. По его данным, никто из жителей не пострадал, территория сразу была оцеплена.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Краснодарского края отчиталось, что от жителей района принято 338 заявлений на получение единовременной материальной помощи в размере 15 тысяч рублей.

В ночь на 21 сентября Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков одного из дронов возник пожар, перешедший «на взрывоопасные предметы», после чего «произошла детонация», заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Представители властей не сообщали название поселка, около которого загорелись «взрывоопасные предметы».

С 24 сентября ведомство увеличило количество комиссий, обследующих поврежденные дома, в три раза - до 45 групп. Это позволит ускорить работу по оценке ущерба в населенных пунктах Тихорецкого района, говорится в публикации официального телеграм-канала министерства.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так на прошедшей неделе суд в Геленджике, несмотря на протест защиты, по ходатайству потерпевшего и обвинения закрыл процесс по делу блогера Вадима Харченко*. Обвиняемый, адвокаты и посетители суда предположили, что это решение призвано скрыть бездоказательность обвинения и фальсификации в деле.

Кавказ и Wildberries

Во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций ее инициатор депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент у офиса Wildberries на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и «не собирались воевать».

Представители Чечни также высказали недовольство претензиями ингушской стороны в связи с гибелью двух охранников, напомнив о двух случаях убийств чеченцев, после которых не было призывов к отмщению жителям соседней республики. Ингушская сторона, которую на встрече представляли, в частности, Муса Албогачиев и Микаил Гуцериев, не стала отрицать эти случаи и пообещала впредь не допускать подобного. Конфликт между депутатами Госдумы Адамом Делимхановым и Бекханом Барахоевым в связи с компанией Wildberries лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношения между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

Встреча делегаций Чечни и Ингушетии имела целью предотвратить эскалацию конфликта после стрельбы у офиса Wildberries, однако депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в ее ходе призвал «рубить головы», рассказал член Национального совета Ингушетии Муса Албогачиев. Представитель Ингушетии призвал руководствоваться адатами при разрешении конфликта.

Задержанные Зураб Эсмурзиев, Идрис Дакиев и Умар Малороев признали свою вину в неподчинении полиции во время конфликта у офиса Wildberries в Москве и признали версию следствия по уголовному делу. Остальные 16 обвиняемых утверждают, что на месте оказались случайно, вину не признают и утверждают, что массовой драки и стрельбы не было.

Мосгорсуд по жалобе защиты освободил из-под ареста Адама Ведзижева, который был арестован 20 сентября на 15 суток в числе других людей, которые пытались проникнуть в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Защита предоставила справку о состоянии здоровья Ведзижева от 5 августа 2013 года и указала, что административный арест не может применяться к инвалидам I и II групп, а исполнение постановления об административном аресте «может быть приостановлено на срок до семи суток или прекращено, если у обвиняемого возникли исключительные личные обстоятельства, в том числе тяжелое заболевание (состояние здоровья)».

Защита подала апелляционную жалобу на арест бойца ММА из Чечни Умара Чичаева, обвиняемого по делу о стрельбе у офиса Wildberries. По данным источника, знакомого с ситуацией, арестованные по делу о стрельбе у офиса Wildberries заявили о намерении заключить контракты с Минобороны и отправиться в зону военной операции на Украине, сообщило 21 сентября Ura.ru.

Парламентские выборы в Грузии

Очередные парламентские выборы в Грузии, назначенные на 26 октября, пройдут на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, а также европейского и пророссийского путей развития страны. В выборах участвуют 27 партий. Выборы впервые пройдут по пропорциональной системе только по партийным спискам. Для избрания в парламент партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Голосование будет электронным. Отменена гендерная квота. Внесен ряд изменений в работу избирательных комиссий, в частности в Центризбиркоме упраздняется пост зампредседателя, предусмотренный для представителей оппозиции. Согласно новому закону, меняются процедура и кворум выборов председателя ЦИК и так называемых профессиональных членов.

На улицах Тбилиси появились новые предвыборные баннеры партии «Грузинская мечта» с надписью: «Нет войне! Выбирай мир!». Баннеры разделены на две части. На одной их стороне изображены разрушенные города, здания и инфраструктурные сооружения Украины, а на другой - города Грузии. Разбомбленные города Украины представлены на черно-белых фото, а Грузия - на цветных. Сравнение городов Украины, пострадавших от обстрелов, и Грузии, использованное «Грузинской мечтой» в предвыборной агитации, неэтично и недопустимо, заявили политики и активисты, рекламную кампанию также раскритиковал МИД Украины. Премьер-министр Грузии возразил, что таким образом правящая партия напоминает о том, чего «удалось избежать».

К парламентским выборам 26 октября избирательные участки за рубежом откроются в 42 странах, в том числе и в тех, где их не было на предыдущих парламентских выборах или вообще ни на одних из предыдущих выборов. По ее словам, такими странами являются: Объединенные Арабские Эмираты, Финляндия, Республика Корея, Япония, Австралийское Содружество, заявила 26 сентября представитель Центризбиркома Натия Иоселиани. Отказ Центризбиркома Грузии открыть дополнительные участки для голосования в зарубежных городах, где живет много граждан Грузии, нарушает права избирателей, заявила оппозиция.

19 политических объединений и избирательных образований представили свои партийные списки, сообщил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. По его словам, один из списков уже зарегистрирован, остальные рассматриваются. Наиболее масштабный список представила партия «Грузинская мечта», в него вошли 170 имен. Список возглавил основатель партии Бидзина Иванишвили, вторую позицию занял премьер-министр Ираклий Кобахидзе, третью - председатель партии Ираклий Гарибашвили. Госслужащая Нана Малашхия, ставшая символом протестов против закона об иноагентах весной 2023 года, возглавила список кандидатов «Коалиции за перемены». Вторым номером идет лидер «Ахали» Ника Мелия, третьим - Зураб Джапаридзе из «Гирчи».

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Залим Ахмедханов из села Второй Лескен убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 168 бойцов из Кабардино-Балкарии. Всего власти и силовики на 23.00 мск 29 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 4 983 жителя юга России, в том числе 2 391 житель СКФО и 2 592 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 1 046 человек, в Волгоградской области - 943, в Краснодарском крае – 563, в Ростовской области – 556, в Ставропольском крае – 491, в Астраханской области – 376, в Северной Осетии – 310, в Чечне - 208, в Кабардино-Балкарии – 168, в Калмыкии – 94, в Ингушетии – 88, в Карачаево-Черкесии – 80, в Адыгее – 60.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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