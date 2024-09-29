Албогачиев рассказал об угрозах Делимханова

29 сентября 2024, 02:51

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Встреча делегаций Чечни и Ингушетии имела целью предотвратить эскалацию конфликта после стрельбы у офиса Wildberries, однако депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в ее ходе призвал "рубить головы", рассказал член Национального Совета Ингушетии Муса Албогачиев. Представитель Ингушетии призвал руководствоваться адатами при разрешении конфликта.

Как писал "Кавказский узел", во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент у офиса Wildberries в Москве на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт между депутатами Госдумы Адамом Делимхановым и Бекханом Барахоевым в связи с компанией Wildberries лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношения между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым", материалы о ситуации вокруг Wildberries "Кавказский узел" публикует в подборке "Схватка Кадырова и Wildberries".

Инициатором встречи делегаций Чечни и Ингушетии по поводу ситуации со стрельбой у офиса Wildberries стал депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, рассказал член Национального Совета Ингушетии Муса Албогачиев в видеозаписи, опубликованной 28 сентября на YouTube-канале "Сердце ингуша". Обращение записано на ингушском языке.

"Мы собрались в Москве в гостинице "Аврора" ("Сафмар Аврора Люкс" - прим. "Кавказского узла"), принадлежащей Михаилу Гуцериеву. Туда приехали Делимханов, муфтий Чечни Салах Межиев, сенаторы и депутаты. Когда узнал, что случилось, приехал и Гуцериев. Алихан Амерханов (бывший депутат Госдумы от Ингушетии, - прим. "Кавказского узла") также присоединился", — отметил Албогачиев. По его словам, присутствие таких фигур объяснялось их обеспокоенностью за ситуацию в регионе, говорится в публикации "Фортанги".

Встреча была направлена на предотвращение дальнейшей эскалации конфликта, подчеркнул Албогачиев. При этом он отметил, что кровные претензии должны разрешаться в соответствии с традициями. "Мы не можем прощать кровь, у этого есть свои хозяева — кровники", – сказал Албогачиев.

Кровная месть, согласно вайнахским традициям, объявляется после установления всех фактов. Затем публично озвучиваются конкретные имена и должны быть выслушаны доводы рода, в адрес которого она объявлена. По инциденту со стрельбой у офиса Wildberries в Москве, в котором приняли участие выходцы из Чечни и Ингушетии, о кровной мести говорить пока рано, потому что не установлены виновные, отметили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Кроме того, он упомянул вайнахские адаты, по которым виновная сторона должна признать свою вину. "Мы говорили о том, что если один вайнах пришел на место, где уже находится другой, тот, кто пришел последним, должен остановиться", — добавил Албогачиев, акцентируя внимание на необходимости соблюдения традиций даже при разрешении бизнес-конфликта в Wildberries.

Албогачиев также упомянул угрозы Делимханова. "Когда Делимханов сказал, что будет рубить головы, я его поправил и сказал, чтобы он делал это своим. Честно говоря, некоторым нашим надо было их рубить", - добавил он.

В феврале 2022 года на фоне скандала с семьей федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева резонанс вызвала угроза Делимханова "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Подробности о конфликте властей Чечни с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".



Албогачиев заверил, что его участие в переговорах было продиктовано стремлением к урегулированию конфликта и сохранению мира. "Мы создавали Национальный совет с целью наведения мира между тейпами и между вайнахами. Мы стояли и будем стоять за правду, даже если надо ехать в Китай", - приводятся его слова в публикации.

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову. Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Представители главы Чечни помогали Бакальчукам разрешить проблемы с бизнесом восемь лет назад, а минувшим летом Владислав Бакальчук решил обратиться к главе Чечни напрямую, рассказал сам совладелец Wildberries в интервью за несколько дней до стрельбы у офиса компании. Бакальчук добавил, что он жив и на свободе благодаря поддержке из Чечни.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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