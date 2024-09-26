Кавказоведы сочли преждевременными разговоры о кровной мести из-за инцидента у офиса Wildberries

26 сентября 2024, 12:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кровная месть, согласно вайнахским традициям, объявляется после установления всех фактов. Затем публично озвучиваются конкретные имена и должны быть выслушаны доводы рода, в адрес которого она объявлена. По инциденту со стрельбой у офиса Wildberries в Москве, в котором приняли участие выходцы из Чечни и Ингушетии, о кровной мести говорить пока рано, потому что не установлены виновные, отметили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Как информировал "Кавказский узел", 23 сентября в соцсетях распространился ролик, на котором показан получивший ранение у офиса Wildberries в Москве выходец из Ингушетии Адам Алмазов. Это видео спровоцировало спор среди комментаторов о том, кто первым начал стрельбу. Пользователи заявили, что родственники убитых могут пойти на кровную месть, если свидетели инцидента укажут, что огонь велся по безоружным.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три выходца из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Подробности инцидента, то, что известно об участниках конфликта, их связи с кадыровцами и о роли, которую сыграл сам глава Чечни, собрано в справке "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым" на "Кавказском узле".

Процедура объявления кровной мести строго регламентирована, отметила правозащитница Изабелла Евлоева. "В подобных ситуациях слухи о кровной мести действительно часто появляются, но нужно учитывать, что её объявление проходит по строго установленной процедуре: кровника уведомляют лично. В текущих условиях это было бы самоубийством", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По данным источников, забирая тела Ислама Эльмурзиева и Адама Алмазова из морга, влиятельные люди из Ингушетии дали клятву не прощать их убийц, продолжила она. Правозащитница также считает, что если бы эффективно действовало законодательство, то вопрос о кровной мести не был бы поднят. "Когда общество не может найти защиту в законодательстве, люди начинают искать опору в традициях и иных формах правосудия", – считает Евлоева.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

По инциденту у офиса Wildberries в Москве должны быть установлены достоверные факты, само по себе объявление кровной мести проблемы не решит, заявил член Совета тейпов Ингушетии Багаутдин Мякиев.

Совет тейпов Ингушетии отметил, что основная проблема в том, что власти и Чечни, и Ингушетии никак не отреагировали на убийства. "Была устроена встреча с [депутатом Госдумы от Чечни Адамом] Делимхановым, на которую поехали представители Национального совета Муса Албогачиев и присоединился меценат Гуцериев. О чем-то говорили. Но главы Ингушетии и Чечни ничего не озвучили. Но к тем, кто поехал на беседу, тоже есть вопросы. Зачем вы поехали? Ведь должны говорить родные тех, кто пострадал. Албогачиев объясняет это, что, хотя их никто не уполномочивал, но они откликнулись на беду. Они согласились, что вопрос должен разрешиться по шариату и вайнахским адатам", – пояснил Мякиев.

Участники конфликта, которые понимают, что на их руках есть кровь, должны покаяться в добровольном порядке, добавил он.

Сегодня фактически идёт изобретение новых различных традиций и адатов, отметил на условиях анонимности один из российских кавказоведов. "В том числе работа идёт и по поводу кровной мести. И каждый применяет адат в силу своего понимания", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Например, сейчас говорят, что после этого инцидента можно объявлять кровную месть. Но можно или нельзя по адатам никто точно не скажет. Можем лишь констатировать, что таким образом изобретается новая норма. Насколько она станет устойчивой – неизвестно. Может быть её только в этом случае применят", – считает он.

Кровная месть может быть объявлена только публично, и она объявляется всем родственникам убийцы. При этом должны быть названы конкретные фамилии, отметил кавказовед.

"Представители рода должны как-то ответить. Может виновник не из их сообщества", – пояснил он.

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову. Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.