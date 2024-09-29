Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане

29 сентября 2024, 01:22

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Трое из пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет находится в состоянии средней тяжести, еще один пациент - в тяжелом, остальные пациенты, которые получили легкие травмы, выписаны, сообщил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11, из них семеро были госпитализированы.

"В основном травмы от ударной волны и от осколков. потому что у пациентов имеются мелкие ранения. ссадины. Но к сожалению, есть пациенты и с повреждением скелета тоже, рассказал 28 сентября в эфире РГВК "Дагестан" главврач Республиканского ортопедо-травматологического центра Абдурахман Гасанов.

Врио министра здравоохранение Дагестана Ярослав Глазов сообщил, что из семи пациентов, поступивших после взрыва в Республиканский центр травматологии и ортопедии, на амбулаторное наблюдение переведены четверо. "Вчера здесь было семь госпитализированных, на сегодня - трое. Все необходимое для лечения есть", - сообщил он.

Один пациент остается в тяжелом состоянии. "В больницах Махачкалы на стационарном лечении находятся четыре человека. Трое - в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом. Они получают всю необходимую медицинскую помощ – ь. Также проведены консультации с докторами из федеральных центров", – сообщило 28 сентября РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, на АЗС, где произошел взрыв, были найдены нарушения, но впоследствии они были устранены, сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что в 2023 году из-за различных нарушений была приостановлена работа более 230 заправок, но спустя непродолжительное время более 130 из них возобновили работу по решению суда.

Следствие сообщило о задержании владельца взорвавшейся заправки Марата Джанхуватова.

Взрыв около Нового Хушета стал по меньшей мере 15-м инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане с 2014 года. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном в 2017 году.

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