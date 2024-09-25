338 жителей Тихорецкого района оформили выплату помощи после атаки беспилотников

25 сентября 2024, 03:36

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Министерство по чрезвычайным ситуациям Кубани увеличило количество комиссий, которые обследуют дома, поврежденные после атаки беспилотников в Тихорецком районе.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября из поселка в Тихорецком районе были эвакуированы 1200 человек. Большинство разместилось у друзей и родственников, около 100 человек - в гостиницах. Вечером 22 сентября глава района отчитался, что работы по завершены, а 23 сентября эвакуированные начали возвращаться в свои дома.

В ночь на 21 сентября Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков одного из дронов возник пожар, перешедший "на взрывоопасные предметы", после чего "произошла детонация", заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Представители властей не сообщали название поселка, около которого загорелись "взрывоопасные предметы".

Представители межведомственной комиссии за первые сутки работы 23 сентября обследовали 183 дома в поселках Каменный и Тихонький, зафиксировав ущерб. Согласно выводам комиссии, 52 дома повреждено, а в остальных 131 домах “нарушены условия жизнедеятельности” - в частности, нет света и воды.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Краснодарского края отчиталось, что от жителей района принято 338 заявлений на получение единовременной материальной помощи в размере 15 тысяч рублей.

С 24 сентября ведомство увеличило количество комиссий, обследующих поврежденные дома, в три раза, до 45 групп. Это позволит ускорить работу по оценке ущерба в населенных пунктах Тихорецкого района, говорится в публикации официального телеграм-канала министерства.

"Кавказский узел" писал, что в Тихорецком районе введен локальный режим ЧС, жителям обещаны компенсации за повреждение имущества. Учеников школы №8 станицы Новорождественской перевели на дистанционное обучение, а работа детского сада "Вишенка" поселка Каменного пока остановлена, сообщил 22 сентября глава района.

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