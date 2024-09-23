Эвакуированные жители Тихорецкого района возвращаются в свои дома

23 сентября 2024, 12:50

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Спасатели потушили пожары, возникшие в Тихорецком районе после атаки беспилотников и детонации взрывоопасных предметов, и эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома, сообщил губернатор Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября из поселка в Тихорецком районе были эвакуированы 1200 человек. Большинство разместилось у друзей и родственников, а около 100 человек размещено в гостиницах. Они смогут вернуться в дома "через два дня", после завершения разминирования территории, заявили власти. О том, что работы по разминированию полностью завершены, вечером 22 сентября сообщил глава района.

В ночь на 21 сентября Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков одного из дронов возник пожар, перешедший "на взрывоопасные предметы", после чего "произошла детонация", заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Представители властей не сообщали название поселка, около которого загорелись "взрывоопасные предметы".

Жители Тихорецкого района, временно размещенные в гостиницах, возвращаются в свои дома, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что спецслужбы завершили проверку территории, а сотрудники МЧС "ликвидировали все возгорания". "Были задействованы 59 человек личного состава и 16 единиц техники", - написал чиновник.

Все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, большинство школ и детсадов будут работать в обычном режиме, отметил Кондратьев. "Однако в станице Новорождественской школа № 8 пока перешла на дистанционное обучение, а детский сад поселка Каменного будет закрыт. Детей временно распределят в другие детсады района", - говорится в публикации губернатора. Глава района Анатолий Перепелин сделал репост этого сообщения и не опубликовал сегодня другую информацию о последствиях инцидента.

Напомним, в Тихорецком районе введен локальный режим ЧС, жителям обещаны компенсации за повреждение имущества. Учеников школы №8 станицы Новорождественской перевели на дистанционное обучение, а работа детского сада "Вишенка" поселка Каменного пока остановлена, сообщил 22 сентября глава района.

После начала военной операции на Украине территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. В частности, 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки дронов.

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