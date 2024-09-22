Эвакуированным жителям Тихорецкого района разрешено вернуться в свои дома

22 сентября 2024, 23:56

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В Тихорецком районе, где после атаки беспилотников сдетонировали взрывоопасные предметы, полностью завершены работы по разминированию территории.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября из поселка в Тихорецком районе были эвакуированы 1200 человек. Большинство разместилось у друзей и родственников, а около 100 человек размещено в гостиницах. Они смогут вернуться в дома "через два дня", после завершения разминирования территории, заявили власти. В районе введен локальный режим ЧС, жителям обещаны компенсации за повреждение имущества.

В ночь на 21 сентября Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков одного из дронов возник пожар, перешедший "на взрывоопасные предметы", после чего "произошла детонация", сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. После этого была начата эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара, отметил он, не уточнив, о каком поселке речь.

О том, что работы по разминированию территории в Тихорецком районе полностью завершены, сообщил в 19.57 мск в своем телеграм-канале глава района Анатолий Перепелин.

По его словам, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Тихорецкого района было решено, что жители могут возвращаться в свои домовладения.

Напомним, что в Тихорецком районе до завершения разминирования введен запрет на работы в поле. Ранее сегодня власти Тихорецкого района также рассказали об ограничениях в работе школ и детсадов.

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