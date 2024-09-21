Власти объявили эвакуацию жителей поселка в Тихорецком районе

21 сентября 2024, 07:08

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В Тихорецком районе падение обломков сбитого силами противовоздушной обороны беспилотника спровоцировали детонацию взрывоопасных предметов, из-за чего начата эвакуация местных жителей, сообщили власти Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью город Тихорецк в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников.

Сегодня ночью Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников, запущенных со стороны Украины. Два беспилотника были подавлены силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Произошла детонация, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия", – отметил он.

По предварительной информации пострадавших среди жителей нет, добавил губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. Так, 22 августа после атаки беспилотников загорелся железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". В результате атаки дронов на этот же порт 23 июля один человек погиб. 20 июня обломки беспилотника упали на частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла местная жительница.

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