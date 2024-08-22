Паром с топливом затонул в порту "Кавказ"

22 августа 2024, 19:15

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Загоревшийся паром, на котором находились 30 цистерн с топливом, затонул в порту "Кавказ", сообщили власти.В момент атаки на борту были пять членов экипажа, сообщил источник в экстренных службах.

Как писал "Кавказский узел", железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ" загорелся после атаки со стороны Украины, на месте работают пожарные, сообщил оперштаб Кубани.

В результате полученных повреждений паром в акватории порта "Кавказ" затонул. "Очагов возгорания на территории самого порта нет", - сообщил сегодня оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Пять человек находились на пароме с цистернами в порту «Кавказ» в момент атаки. Их судьбу сейчас выясняют, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

На пароме находилось 30 цистерн с топливом, сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков. По его данным, после сообщения о возгорании на место прибыли 12 пожарных расчетов, три бригады скорой помощи, спасатели.

После начала спецоперации на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 23 июля один человек погиб в результате атаки беспилотников на порт "Кавказ". 20 июня обломки беспилотника упали на частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла местная жительница. 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки дронов.

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