Горящий паром с топливом в порту "Кавказ". Скриншот видео от 22 августа 2024 г. https://www.ntv.ru/video/2358741?ts=1

22 августа 2024, 19:15

Паром с топливом затонул в порту "Кавказ"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Загоревшийся паром, на котором находились 30 цистерн с топливом, затонул в порту "Кавказ", сообщили власти.В момент атаки на борту были пять членов экипажа, сообщил источник в экстренных службах. 

Как писал "Кавказский узел", железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ" загорелся после атаки со стороны Украины, на месте работают пожарные, сообщил оперштаб Кубани.

В результате полученных повреждений паром в акватории порта "Кавказ" затонул. "Очагов возгорания на территории самого порта нет", - сообщил сегодня оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Пять человек находились на пароме с цистернами в порту «Кавказ» в момент атаки. Их судьбу сейчас выясняют, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

На пароме находилось 30 цистерн с топливом, сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков. По его данным, после сообщения о возгорании на место прибыли 12 пожарных расчетов, три бригады скорой помощи, спасатели.

После начала спецоперации на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 23 июля один человек погиб в результате атаки беспилотников на порт "Кавказ". 20 июня обломки беспилотника упали на частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла местная жительница. 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки дронов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Массовые мероприятия ко Дню ВМФ отменены на Кубани", "Жилой дом поврежден на Кубани в результате атаки дрона", "Житель Грузии заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 августа 2024, 19:53

22 августа 2024, 18:39

22 августа 2024, 18:02

22 августа 2024, 17:18

  • Омбудсмен призвал Evolution Georgia к переговорам с бастующими

    Народный защитник Грузии посетил бастующих сотрудников Evolution Georgia и призвал компанию к переговорам с участниками акции протеста. Омбудсмен и трудовая инспекция Грузии также сообщили о проверках по соблюдению прав сотрудников компании.

22 августа 2024, 16:24

  • Боец из Туапсинского района убит на Украине

    Константин Занько убит в боевых действиях, сообщил глава Туапсинского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 535 бойцов из Краснодарского края.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи