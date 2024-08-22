22 августа 2024, 18:02

Пожар в порту "Кавказ" начался после атаки на паром с топливом

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Железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ" загорелся после атаки со стороны Украины, на месте работают пожарные, сообщил оперштаб Кубани.

В Темрюкском районе Краснодарского края в порту "Кавказ" начался пожар после атаки со стороны Украины на паром с топливными цистернами, сообщил сегодня Оперштаб Кубани.

"Атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется", - сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.

Как писал "Кавказский узел",после начала спецоперации на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 23 июля один человек погиб в результате атаки беспилотников на порт "Кавказ". 20 июня обломки беспилотника упали на частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла местная жительница. 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки дронов.

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Примечание:

"Массовые мероприятия ко Дню ВМФ отменены на Кубани", "Жилой дом поврежден на Кубани в результате атаки дрона", "Житель Грузии заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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