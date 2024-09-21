Тихорецк подвергся атаке беспилотников

21 сентября 2024, 06:10

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Беспилотники атаковали сегодня город Тихорецк в Краснодарском крае, сообщили власти.

Об атаке беспилотников сегодня сообщил глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.

"В Тихорецке зафиксирована атака беспилотников. Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность", – написал он в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. В частности, 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников.

3 июля Минобороны отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров во время ночной атаки на Новороссийск. Город также подвергся атаке беспилотных катеров 5 сентября.

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