Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=svc5R-XT6-E&t=345s

21 сентября 2024, 06:10

Тихорецк подвергся атаке беспилотников

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Беспилотники атаковали сегодня город Тихорецк в Краснодарском крае, сообщили власти.

Об атаке беспилотников сегодня сообщил глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.

"В Тихорецке зафиксирована атака беспилотников. Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность", – написал он в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. В частности, 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников.

3 июля Минобороны отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров во время ночной атаки на Новороссийск. Город также подвергся атаке беспилотных катеров 5 сентября.

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Примечание:

"Беспилотник сбит над Армавиром", "Обломки беспилотника найдены в Волгоградской области", "Беспилотники сбиты в районе Геленджика".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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