Сигнал об атаке дронов отменен в Новороссийске

05 сентября 2024, 09:05

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Атака безэкипажных катеров на Новороссийск прекратилась, в городе отменен сигнал тревоги, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью власти сообщили, что Новороссийск подвергся атаке беспилотников.

На территории Новороссийска отменен сигнал атаки безэкипажных катеров. Опасности для жителей нет, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

Напомним, Краснодарский край после начала военной операции на Украине регулярно подвергается атакам дронов. Так, 22 августа после атаки беспилотников загорелся железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". В результате атаки дронов на этот же порт 23 июля один человек погиб. 20 июня обломки беспилотника упали на частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла местная жительница.

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