Новороссийск подвергся атаке беспилотников

05 сентября 2024, 06:39

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Безэкипажные катеры атаковали сегодня ночью Новороссийск, сообщили власти.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале о том, что в городе звучит сирена из-за угрозы атаки безэкипажных катеров сегодня в 01.23 мск.

Спустя час он указал, что в городе идет отражение атаки безэкипажных катеров. "Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной", – отметил Кравченко.

На 06.35 мск на в телеграм-канале главы Новороссийска, на сайте администрации города, на сайте Краснодарского края, а также на сайте Минобороны нет сообщения об отмене сигнала об атаке беспилотников на Новороссийск.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 22 августа железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ" загорелся после атаки со стороны Украины. 23 июля один человек погиб в результате атаки беспилотников на порт "Кавказ". 20 июня обломки беспилотника упали на частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла местная жительница.

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