Запрет на полевые работы введен в Тихорецком районе

22 сентября 2024, 13:00

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В Тихорецком районе, где после атаки беспилотников сдетонировали взрывоопасные предметы, до завершения разминирования введен запрет на работы в поле, объявил глава муниципалитета.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября из поселка в Тихорецком районе были эвакуированы 1200 человек. Большинство разместились у друзей и родственников, а около 100 человек размещены в гостиницах. Они смогут вернуться в дома "через два дня", после завершения разминирования территории, заявили власти. В районе введен локальный режим ЧС, жителям обещаны компенсации за повреждение имущества.

В ночь на 21 сентября Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков одного из дронов возник пожар, перешедший "на взрывоопасные предметы", после чего "произошла детонация", сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. После этого была начата эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара, отметил он, не уточнив, о каком поселке речь.

Оперштаб Тихорецкого района ввел временный запрет на полевые работы в зоне 10 километров от места ЧП до полного обследования территорий "на предмет наличия взрывоопасных предметов", сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава района Анатолий Перепелин.

Как и другие представители властей, он не привел название населенного пункта, около которого 21 сентября загорелись "взрывоопасные предметы".

В Тихорецком районе продолжают работать оперативные и специальные службы, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Жители из эвакуированных территорий размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым. Дежурят медики и психологи. […] На территории продолжает действовать локальный режим ЧС", - говорится в публикации.

Напомним, после начала военной операции на Украине территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. В частности, 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки дронов.

22 августа украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ" в Краснодарском крае, в результате затонул паром с топливом. 17 членов экипажа были спасены.

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