Кондратьев сообщил о спасении 17 членов экипажа затонувшего парома

22 августа 2024, 20:40

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Удалось спасти 17 членов экипажа затонувшего парома, спасатели продолжают поиски еще двух пропавших, также проводятся работы по минимизации экологического вреда, сообщил губернатор Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ" загорелся сегодня после атаки со стороны Украины, сообщил оперштаб Кубани. Паром, на котором находились 30 цистерн с топливом, затонул в порту "Кавказ", сообщили власти. В момент атаки на борту были пять членов экипажа, сообщил источник в экстренных службах.

17 членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли, сообщил сегодня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. "Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек", - сообщил он.

По его словам, установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива по акватории. Поверхность воды обработана сорбентом.

После начала спецоперации на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 23 июля один человек погиб в результате атаки беспилотников на порт "Кавказ". 20 июня обломки беспилотника упали на частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла местная жительница. 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки дронов.

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