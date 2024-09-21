Эвакуированные жители Тихорецкого района перевезены в гостиницы

21 сентября 2024, 19:34

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Жители Тихорецкого района, эвакуированные в пункты временного размещения после атаки беспилотников, перевезены в более комфортные условия, отчитался губернатор Кубани. В районе введен режим чрезвычайной ситуации, власти пообещали жителям выплаты за повреждение имущества.

Как писал "Кавказский узел", из поселка в Тихорецком районе сегодня были эвакуированы 1200 человек, большинство разместились у друзей и родственников, а около 150 человек доставлены в пункты временного размещения в Тихорецком и Выселковском районах, сообщил губернатор Кубани.

Сегодня ночью Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков одного из дронов возник пожар, перешедший "на взрывоопасные предметы", после чего "произошла детонация", сообщил утром губернатор Вениамин Кондратьев. После этого была начата эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара, отметил он, не уточнив, о каком поселке речь.

В Тихорецком районе введен локальный режим ЧС, сообщил в своем телеграм-канале Вениамин Кондратьев. "Сейчас населению ничего не угрожает. Однако требуется время, чтобы провести полную проверку территории", - пояснил он.

Люди, которые находились в пунктах временного размещения, переселены в гостиницы либо уехали к родственникам, заявил глава края. "Для более комфортных условий из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы - в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском - 39. Остальная часть граждан уехали к родственникам. В гостиницах также предусмотрена психологическая и медицинская помощь, горячее питание", - говорится в публикации.

Все, кто был в зоне чрезвычайной ситуации, получат компенсацию

Компенсации за повреждение или утрату имущества, положенные при режиме чрезвычайной ситуации, будут выплачены жителям поселков Тихорецкого района, которые подверглись атаке беспилотников, заявил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков при посещении пункта временного размещения в Тихорецке. "Все, кто был в зоне чрезвычайной ситуации, получат компенсацию", - приводит его слова ТАСС.

Министр сообщил также, что эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома "через два дня", после завершения разминирования территории, пишет 93.ru.

Напомним, после начала военной операции на Украине территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. В частности, 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки дронов.

22 августа украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ" в Краснодарском крае, в результате затонул паром с топливом. 17 членов экипажа были спасены.

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