Беспилотник. Фото: kuban24.tv https://kuban24.tv/item/tag/bespilotniki

21 сентября 2024, 13:39

На Кубани эвакуированы 1,2 тысячи человек после атаки дронов

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Большинство жителей Тихорецкого района, эвакуированных после атаки беспилотников и детонации взрывоопасных предметов, разместились у близких, в пункты временного размещения доставлены около 150 человек, сообщил губернатор Кубани.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков одного из дронов возник пожар, перешедший "на взрывоопасные предметы", после чего "произошла детонация", сообщил утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Начата эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара, отметил он, не уточнив, о каком поселке речь.

Из населенного пункта эвакуированы 1200 человек, сообщил в 11.35 мск в своем телеграм-канале Вениамин Кондратьев, по-прежнему не уточняя название поселка.

"Большая часть разместились у друзей и родственников. Для эвакуации из муниципалитета задействовано 17 автобусов. Более 150 человек сейчас находятся в четырех пунктах временного размещения - в Тихорецком и Выселковском районах. Готовы к размещению жителей еще несколько пунктов. Всем предоставлено горячее питание, работают медики, волонтеры, психологи", - написал он.

Пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет, подчеркнул чиновник. "Въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыт", - говорится в публикации.

Напомним, после начала военной операции на Украине территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. В частности, 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки дронов.

22 августа украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ" в Краснодарском крае, в результате затонул паром с топливом. 17 членов экипажа были спасены.

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Примечание:

"Беспилотник сбит над Армавиром", "Обломки беспилотника найдены в Волгоградской области", "Беспилотники сбиты в районе Геленджика".

Автор: "Кавказский узел"

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