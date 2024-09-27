Защита добилась освобождения арестованного по делу Wildberries

27 сентября 2024, 09:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция освободила от административного наказания Адама Ведзижева, осужденного за неподчинение силовикам после конфликта, связанного с попыткой захвата Wildberries. Защита в жалобе на арест сослалась на состояние здоровья Ведзижева.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября суд отправил под административный арест на 15 суток шестерых участников конфликта, которые, по данным силовиков, пытались проникнуть в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где находились пострадавшие в конфликте у офиса Wildberries. Все шестеро были признаны виновными в неподчинении силовикам.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Число арестованных по делу, в том числе по уголовным обвинениям, 20 сентября выросло до 30.

Мосгорсуд по жалобе защиты освободил из-под ареста Адама Ведзижева, который был арестован 20 сентября на 15 суток в числе других людей, которые пытались проникнуть в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщило 26 сентября РИА Новости.

Защита предоставила справку о состоянии здоровья Ведзижева от 5 августа 2013 года и указала, что административный арест не может применяться к инвалидам I и II групп, а исполнение постановления об административном аресте "может быть приостановлено на срок до 7 суток или прекращено, если у обвиняемого возникли исключительные личные обстоятельства, в том числе тяжелое заболевание (состояние здоровья)".

"Постановление судьи Тверского районного суда города Москвы от 20 сентября 2024 года по делу об административном правонарушении... в отношении Ведзижева Адама Башировича... изменить в части назначенного административного наказания, освободив Ведзижева от отбывания административного наказания в виде административного ареста", - процитировало агентство решение суда.

Адам Ведзижев был признан виновным в по части 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции) и приговорен к аресту на срок в 15 суток. При этом Ведзижев свою вину не признал, сообщило 20 сентября ТАСС.

Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову. Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Представители главы Чечни помогали Бакальчукам разрешить проблемы с бизнесом восемь лет назад, а минувшим летом Владислав Бакальчук решил обратиться к главе Чечни напрямую, рассказал сам совладелец Wildberries в интервью за несколько дней до стрельбы у офиса компании. Бакальчук добавил, что он жив и на свободе благодаря поддержке из Чечни.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Материалы о ситуации вокруг Wildberries "Кавказский узел" публикует в подборке "Схватка Кадырова и Wildberries".

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