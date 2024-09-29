В Краснодарском крае при взрыве беспилотника поврежден жилой дом

29 сентября 2024, 03:55

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Семье из села Шабельское Щербиновского района пришлось экстренно эвакуироваться к родственниках после взрыва беспилотника рядом с частным домом, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", в соседней Ростовской области силы противовоздушной обороны сегодня ночью сбили четыре беспилотника в Азовском районе. Возник ландшафтный пожар, его оперативно удалось потушить.

Сегодня ночью в селе Шабельское Щербиновского района БПЛА при падении врезался в дерево и взорвался. От взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале в 0.56 мск.

По его данным, никто из жителей не пострадал, территория сразу была оцеплена.

"Семье, проживающей в доме, помогли на время переехать к родственникам", - отметил глава региона, пообещав, что местные власти помогут с восстановлением пострадавшего имущества.

Напомним, что в ночь на 21 сентября атаке беспилотников подвергся Тихорецкий район Кубани. В результате падения обломков одного из дронов возник пожар, перешедший "на взрывоопасные предметы", после чего "произошла детонация", заявил губернатор. Из поселка были эвакуированы 1200 человек. Большинство разместилось у друзей и родственников, около 100 человек - в гостиницах. Вечером 22 сентября глава района отчитался, что работы по эвакуации завершены, а 23 сентября эвакуированные начали возвращаться в свои дома.

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