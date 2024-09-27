Четыре человека погибли при взрыве на АЗС в Махачкале

27 сентября 2024, 18:30

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Взрыв произошел на АЗС, расположенной на трассе в Карабудахкентском районе, сообщила мэрия Махачкалы. Погибли четыре человека, проинформировал глава Минздрава Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", после взрыва около АЗС в Махачкале 14 августа 2023 года Генпрокуратура анонсировала проверку законности размещения автозаправок в Дагестане. Из-за найденных нарушений была прекращена работа 150 автозаправок в Дагестане, возбуждены два уголовных дела, сообщила после масштабных проверок Генпрокуратура.

На федеральной трассе в Карабудахкентском районе произошел взрыв на АЗС, сообщила сегодня мэрия Махачкалы.

"Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. Власти города попросили местных жителей "без острой надобности не выезжать в сторону места ЧП",.

Четыре человека погибли, по предварительным данным, из-за взрыва на АЗС в Махачкале, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на врио министра министра здравоохранения.

Взрыв повредил припаркованные у заправки автомобили. На данный момент экстренные службы пытаются установить количество пострадавших.

Многочисленные инциденты на заправках в Дагестане, в том числе с гибелью людей, контролирующие органы объясняли нарушениями в работе АЗС. Один из последних резонансных инцидентов произошел в августе 2023 года. Тогда на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 37 человек, были повреждены 400 строений. После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

14 августа 2023 года на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 37 человек. В результате взрыва пострадали 400 строений, власти Дагестана пообещали выплатить компенсации жителям.

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