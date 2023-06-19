Главное о кадыровцах на Украине

19 июня 2023, 13:56

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Более года прошло с начала специальной военной операции России в Украине. Что действительно известно об участии чеченских силовиков, о потерях в их рядах и заявлениях руководства республики, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Что известно о потерях

1 марта 2022 года Рамзан Кадыров заявил о двух погибших и шести раненых уроженцах Чечни в боях на Украине, назвав их героями. До этого он опровергал сообщения о потерях. 5 апреля 2023 года Муса Мелтаев из Шелковского района стал 98-м жителем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

При этом 15 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов должны не сообщать о числе погибших в спецоперации на Украине, а просто оказывать помощь их семьям, и призвал региональные власти «не комментировать потери».

Отметим, что по данным на 2 июня 2023 года власти регионов СКФО признали, что в ходе спецоперации погибло 1097 военнослужащих, в том числе погибли 102 военных из Чечни.

Какие части находятся на территории Украины

На Украине были замечены 141-й специальный моторизированный полк «Север» (командир Магомед Тушаев), батальон «Юг» (Хусейн Межидов) и подразделение ОМОН «Ахмат-Грозный» (Азор Бисаев). Численность полка и батальона составляет около 1 200 человек 1 .

По данным на конец мая 2023 года Магомед Тушаев назначен командиром 96-м полка Росгвардии, командиром 141-моторизированного полка Росгвардии "Север" стал Ибрагим Исмаилов. Помимо этих подразделений в СВО задействованы созданные осенью 2022 года полк "Север-Ахмат" (под командованием Зайнди Зингиева) и три батальона Минобороны "Юг-Ахмат" (под командованием Мусы Борзиева), "Восток-Ахмат" и "Запад-Ахмат" (под командованием Исмаила Агуева).

19 июня 2023 года Рамзан Кадыров сообщил в своем-Telegram-канале о том, что командиром батальона "Восток-Ахмат" назначен Ваха Хамбулатов, командиром полка "Ахмат-Чечня" назначен Асланбек Салиев .

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 19 мая в Пятигорске глава Чечни Рамзан Кадыров доложил, что посменную службу на Украине несут семь полков и четыре батальона, в том числе "спецназ "Ахмат", укомплектованный из добровольцев.

Военное положение

2 марта 2023 года Рамзан Кадыров призвал «жестоко разобраться со всеми участниками» нападения в Брянской области и привлечь к ответу их семьи. Следует также, невзирая на наличие рядом гражданских объектов, «разбомбить все точки», которые могут быть связаны с подготовкой нападения, и ввести военное положение «с максимальным уровнем реагирования» в некоторых регионах России, - заявил глава Чечни.

О частной военной компании

Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин неоднократно демонстрировали солидарность, оппонируя министерству обороны. 19 февраля 2023 года глава Чечни озвучил планы после ухода с госслужбы основать частную военную компанию и составить конкуренцию Пригожину.

31 мая 2023 года Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов. В тот же день основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не знает о планах расположения чеченских частей. Адам Делимханов и председатель Магомед Даудов предложили Пригожину встетиться и лично получить ответы о деятельности подразделений "Ахмат". Даудов подчеркнул, что Пригожину не положено знать о планируемых местах расположения чеченских подразделений и напомнил ему "благодаря кому" он владеет ЧВК, в которой есть самолёты, вертолёты и другие виды вооружений.

Даудову ответил командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер" через телеграм-канал «Разгрузка Вагнера», где заявил о готовности поговорить с ним и напомнил, что они «знакомы» еще с первой и второй чеченских кампаний

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 3 июня 2023 года в Telegram-канале своей пресс-службы, что конфликт с представителями властей Чечни решено "спустить на тормозах" по договоренности с Рамзаном Кадыровым . Отказ от личных встреч с кадыровцами для разрешения конфликта Пригожин объяснил нежеланием повторить судьбу Сулима Ямадаева, убитого в 2009 году после конфликта с Кадыровым.

Кадыров 9 июня заявил, что позвонил Пригожину и поговорил с ним "по-мужски". В ходе беседы они договорились не критиковать друг друга, чеченские части, ЧВК "Вагнер" и российскую армию. Однако Пригожин, поспешно рассказав о примирении, преподнес это "в стиле 90-х", напомнив о гибели Сулима Ямадаева, возмутился Кадыров.

Кадыров показывает трофеи

Глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале фото с американским переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) Stinger, стоящим на вооружении войск НАТО, и украинскиим ПЗРК «Игла». Он пообещал вернуть эти «подарки» «натовским наемникам», «правда, не в целости и сохранности» .

У себя в аккаунтах Рамзан Кадыров регулярно хвастается трофеями. Впервые он показал технику и боеприпасы, якобы захваченные 26 февраля 2022 года в украинской войсковой части №3018. «Оцените трофейную технику, которая досталась нашим бойцам. Угадайте ее производство! Вот такие спецмашины получают бандеровцы, а мы у них забираем», - подписал тогда фотографии Кадыров.

Десятки тысяч готовы

На митинге в Грозном 25 февраля 2022 года было собрано несколько тысяч чеченских силовиков. Выступая перед ними, Рамзан Кадыров, в частности заявил, что отправиться воевать на Украину готовы свыше 70 тысяч добровольцев 2 .

22 декабря Кадыров утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно.

С начала военной операции Кадыров не раз выступал с различными инициативами, так, до начала частичной мобилизации он предложил провести в регионах самомобилизацию, отправив на военную операцию хотя бы по тысяче человек. Затем Кадыров предложил отправить на военную операцию половину сотрудников силовых ведомств. При этом 22 сентября он заявил, что Чечня не будет принимать участие в частичной мобилизации, так как уже перевыполнила план на 254%. 15 ноября Кадыров призвал чеченских суфиев формировать боевые подразделения по принципу принадлежности к религиозным братствам.

Глава Чечни периодически отчитывается об отправке из этой республики в зону проведения спецоперации на Украине групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 11 января 2023 года он заявил, что в военной операции приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов. 25 мая 2023 года Кадыров заявил в своем Telegram- канале, что с начала военной операции на Украине из Чечни отправлено 26 тысяч бойцов. Из них 12 тысяч - добровольцы. На момент сообщения, по словам главы Чечни, в зоне военной операции находятся семь тысяч бойцов из Чечни .

Кадыров также заявил о формировании двух полков "по линии Минобороны РФ".

Кадыров и Минобороны России

После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны и его военачальников, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке «Кавказского узла» «Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны».

Зачем чеченцы едут в Украину

Жители Чечни должны быть готовыми участвовать в военной операции на Украине в составе любого из подразделений, а нежелание отправляться туда говорит об отсутствии веры, заявил 16 марта 2023 года Рамзан Кадыров, напомнив, что спецоперация для чеченских бойцов является джихадом. Глава Чечни опубликовал видео, где командиры чеченских подразделений назвали целями участия в военной операции на Украине борьбу с сатанизмом и защиту религии.

За год до этого Кадыров объявлял, что бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Путина и защищать украинский народ, признавшись в любви к народу Украины. При этом и тогда он добавлял, что еще одной задачей чеченских силовиков является сведение «личных религиозных счетов» 3 .

Чем заняты кадыровские подразделения

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности и охрану объектов, и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции. При этом Кадыровым и кадыровцами сообщается об освобождении населенных пунктов, рассказывается о встречах с «гостеприимным и дружелюбным» местным населением 5 .

Об участии кавказцев на стороне Украины

По разным источникам, численность всех участников проукраинских чеченских формирований колеблется от 1000 до 2500 человек 6 . Наличие чеченцев, воюющих на стороне Украины, подтверждал и Кадыров. Летом 2022 года в составе Вооруженных сил Украины появились еще два ичкерийских отряда — батальон имени Хамзата (Руслана) Гелаева и Отдельный батальон особого назначения (ОБОН) .

Охотники за головами

Рамзан Кадыров объявил награду в 500 тысяч долларов "за головы" командиров украинских националистов и чеченцев, которые участвуют в боях на стороне Украины. "Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, "Азова", дудаевского батальона (...)", - написал он 3 марта 2022 года в своем Telegram-канале.

Оценка проводимой спецоперации

Уже на четвертый день специальной военной операции Глава Чечни обратился к президенту России с просьбой дать какой-нибудь приказ, чтобы ускорить ее и сделать более эффективной. «Если украинский народ и вооруженные силы не хотят с нами вести диалог <…>, то мы обязаны закончить начатое и сделать это оперативно», - в частности заявил он тогда 7 .

Визит Кадырова и Делимханова

14 марта 2022 года Рамзан Кадыров подтвердил, что он и депутат Госдумы Адам Делимханов приехали на Украину. При этом Кадыров находился в Гостомеле под Киевом, а Делимханов, предположительно, под Мариуполем. На опубликованных видео показаны встречи с чеченскими силовиками. Кадыров заявил, что их задача «взять Киев». 16 марта Кадыров сообщил, что Адам Делимханов обсудил с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Сам Кадыров к этому времени вернулся в Чечню, 15 марта он опубликовал видеоотчет о встрече в Грозном с полпредом президента Юрием Чайкой и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Что заявлял Кадыров до начала спецоперации

В январе 2022 года Кадыров заявил, что на месте главы государства «давно забрал бы Украину», отправив туда войска. Позднее, к середине февраля, он смягчил риторику, оговорившись, что это его личное мнение 8 .

Примечания