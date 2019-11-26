Участники митинга в Элисте против назначения Дмитрия Трапезникова. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла", 13 октября 2019 года.

26 ноября 2019, 17:40

Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка

Назначение врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, вызвало массовые протесты жителей столицы Калмыкии. Они заявили, что хотят видеть на посту мэра человека, знакомого с местной спецификой. Протестующие также сочли необходимостью прямые выборы и дошли до требований об отставке главы Калмыкии. К чему привела попытка Бату Хасикова решить проблемы Элисты с помощью мэра из Донецка - в обновляемой хронике "Кавказского узла".

2019 год
26 ноября 2019 года

Элистинский городской суд признал виновным калмыцкого активиста Санала Убушиева в нарушении порядка при участии в публичном мероприятии (по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ) 29 сентября на площади Победы. Активисту назначен штраф в сумме 12 000 рублей. Убушиев вину не признал и намерен обжаловать решение горсуда в Верховном суде Калмыкии. 

21 ноября 2019 года

Элистинский городской суд признал виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП России (Нарушение установленного порядка проведения митинга) и оштрафовал на пять тысяч рублей калмыцкого певца Адьяна Убушаева после выступления на акции 1 октября. Музыкант отверг все обвинения, а адвокат пообещал обжаловать решение суда.

Скриншот видео выступления Адьяна Убушаева под названием "Ора дурн" Адьян Убушаев", опубликованного 5 марта 2019 года. https://www.youtube.com/watch?v=zVnsHTHjKsI

20 ноября 2019 года

Верховный суд Калмыкии признал справедливым решение о 25 часах обязательных работ главе местного отделения партии «Яблоко» Батыру Боромангнаеву за организацию схода против назначения Дмитрия Трапезникова. Суд в Элисте также признал активистов Санала Молоткова (штраф 5 000 рублей) и 83-летнего Бориса Очирова (замечание) виновными в нарушении порядка проведения акции в связи с молебном 1 октября.

17 ноября 2019 года

Акция протеста собрала две тысячи митингующих при том, что организаторы заявляли тысячу. Митинг на площади Победы в парке Дружба в центре Элисты продолжался три часа и закончился без происшествий. 

16 ноября 2019 года

Александр Лот провел в Элисте одиночный пикет, потребовав отставки Дмитрия Трапезникова и проведения прямых выборов главы города.

13 ноября 2019 года

Элистинский горсуд прекратил производство по делу блогера Сота Амунова о его участии в акции протеста против назначения  Трапезникова мэром столицы 1 октября.

12 ноября 2019 года

За участие в акции протеста против назначения Трапезникова 1 октября оштрафована на пять тысяч рублей бывшая учительница Бадма Катаева. Сама пенсионерка не признала своей вины и уверена, что участвовала в молебне.

Участники митинга против назначения Дмитрия Трапезникова главой Элисты. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

08 ноября 2019 года

Суд в Элисте оштрафовал на 3 тысячи рублей оператора одного из телеканалов Калмыкии Максима Цеденова за нарушения при проведении акции против назначения Трапезникова. Цеденов намерен обжаловать решение суда.

07 ноября 2019 года

Верховный суд Калмыкии признал правомерным штраф, назначенный активисту Бадме Бюрчиеву за организацию несогласованной акции протеста против назначения мэром Дмитрия Трапезникова. Административные дела в отношении участников акции Ивана Чучеева и Санала Убушиева прекращены.

27 октября 2019 года

Митинг против назначения Дмитрия Трапезникова главой Элисты собрал не менее трех с половиной тысяч человек, по данным организаторов. Участники митинга приняли резолюцию, в которой объявили о создании инициативной группы по проведению референдума о введении прямых выборов главы города, отставки Трапезникова, роспуска элистинского городского собрания и досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации от Калмыкии Алексея Орлова.

Митинг в Элисте. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

26 октября 2019 года

С 18 по 26 октября власти Калмыкии пытались сорвать запланированный митинг. 18 октября из администрации города пришел отказ его согласовать, и организаторы обратились в суд. Элистинский городской суд встал на сторону активистов. В решении суда от 23 октября говорится, что отказ властей Элисты согласовать митинг является незаконным. Суд обязал администрацию города «не препятствовать проведению публичного мероприятия в заявленные дату и время». 25 октября Верховный суд Калмыкии отменил решение Элистинского горсуда так как не нашел в ответе на уведомление о мероприятии запрета на митинг.

25 октября 2019 года

Элистинский городской суд признал главу регионального отделения партии «Яблоко» Батыра Боромангнаева виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия и приговорил его к 25 часам обязательных работ. Активист вину не признал.

Председатель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев (стоит) на мероприятии, посвященном памяти Ларисы Юдиной, 7 июня 2018 года. Фото: Бадма Бюрчиев для "Кавказского узла".

16 октября 2019 года

На фоне отсутствия реакции властей на требования участников митинга активисты подали заявку на проведение новой акции протеста, расширив требование о прямых выборах глав муниципалитетов на всю Калмыкию. Председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев подал в администрацию Элисты уведомление о проведении нового митинга 27 октября на площади Победы, предполагаемое количество его участников составит 5 000 человек.

13 октября 2019 года

На площади Победы в парке Дружбы состоялся санкционированный митинг. Акция продолжалась с 12.10 до 14.40 мск, в ней приняли участие около трех тысяч человек. Основным требованием митингующих по-прежнему была отставка Трапезникова. Однако часть участников заявили, что протестуют не столько против назначения Трапезникова, сколько против политики нового главы Калмыкии Бату Хасикова и ситуации в России в целом.

12 октября 2019 года

Суд в Элисте назначил 20 тысяч рублей штрафа Бадме Бюрчиеву, обвиненному в организации несогласованной акции протеста против назначения врио мэра Дмитрия Трапезникова. Полиция составила протоколы в отношении еще двух участников акций. Накануне Бюрчиева по телефону вызвали в полицию, где в отношении него составили протокол по статье о нарушении порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч.2 ст.20.2 КоАП) на акции 1 октября.

06 октября 2019 года

У администрации президента в Москве прошел одиночный пикет с требованием «убрать Хасикова и Трапезникова». Его провел менеджер Эдуард Балтыков. Активист Бадма Бюрчиев анонсировал проведение 13 октября в Элисте санкционированного митинга с требованием отставки Трапезникова.

Бадма Бюрчиев. Стоп-кадр видео YouTube канала "Shuluun Media" https://www.youtube.com/watch?v=zlcfxKxaN7U&app=desktop

05 октября 2019 года

Состоялась встреча оппозиционеров с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Хотя она прошла в спокойной обстановке, без провокаций и открытых конфликтов, но прийти к какому-либо решению ее участникам не удалось. Активисты не добились от главы республики конкретных объяснений, почему мэром Элисты должен стать бывший глава ДНР Дмитрий Трапезников и категорически отвергли предложение Хасикова – дать Трапезникову время, чтобы проявить себя.

01 октября 2019 года
23:50

Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения на должность врио главы Элисты Дмитрия Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж.

15:50

На территории культурного комплекса «Пагода семи дней» прошел публичный молебен «о благополучии Элисты». Накануне полиция предостерегла активистов о «недопустимости нарушений законодательства» при проведении публичных акций. Акцию называли также сходом и митингом. Число участников, по данным руководителя калмыцкого отделения «Яблока», члена исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Батыра Боромангнаева, составило несколько сотен человек.

Скриншот видео с митинга против Трапезникова. Элиста, 1 октября 2019 г. https://vk.com/video745020_456239624

30 сентября 2019 года

Бату Хасиков опубликовал видеообращение к жителям республики в своих аккаунтах в соцсетях, в котором публично объяснил назначение на должность главы Элисты Дмитрия Трапезникова. По словам Хасикова, нынешняя ситуация в Элисте требует от руководства города "нестандартных решений".

29 сентября 2019 года

Жители Элисты провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова, назначенного по предложению главы Калмыкии. Петиция с аналогичным требованием набрала за сутки более 1700 голосов.

27 сентября 2019 года

Жители Калмыкии раскритиковали Хасикова за назначение главы Элисты: оппозиция заявила, что такое назначение говорит о полной зависимости главы республики Бату Хасикова от Кремля, а пользователи соцсетей отметили, что Трапезников - посторонний человек, назначенный по указанию сверху. 

26 сентября 2019 года

Главой Элисты стал Дмитрий Трапезников, в 2018 году временно возглавлявший непризнанную Донецкую народную республику. Его рекомендовал Бату Хасиков, глава Калмыкии. Назначение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков.

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