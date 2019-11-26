Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка

С 18 по 26 октября власти Калмыкии пытались сорвать запланированный митинг. 18 октября из администрации города пришел отказ его согласовать, и организаторы обратились в суд. Элистинский городской суд встал на сторону активистов. В решении суда от 23 октября говорится, что отказ властей Элисты согласовать митинг является незаконным. Суд обязал администрацию города «не препятствовать проведению публичного мероприятия в заявленные дату и время». 25 октября Верховный суд Калмыкии отменил решение Элистинского горсуда так как не нашел в ответе на уведомление о мероприятии запрета на митинг.