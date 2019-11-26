26 ноября 2019, 17:40
Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка
Назначение врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, вызвало массовые протесты жителей столицы Калмыкии. Они заявили, что хотят видеть на посту мэра человека, знакомого с местной спецификой. Протестующие также сочли необходимостью прямые выборы и дошли до требований об отставке главы Калмыкии. К чему привела попытка Бату Хасикова решить проблемы Элисты с помощью мэра из Донецка - в обновляемой хронике "Кавказского узла".
Элистинский городской суд признал виновным калмыцкого активиста Санала Убушиева в нарушении порядка при участии в публичном мероприятии (по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ) 29 сентября на площади Победы. Активисту назначен штраф в сумме 12 000 рублей. Убушиев вину не признал и намерен обжаловать решение горсуда в Верховном суде Калмыкии.
Элистинский городской суд признал виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП России (Нарушение установленного порядка проведения митинга) и оштрафовал на пять тысяч рублей калмыцкого певца Адьяна Убушаева после выступления на акции 1 октября. Музыкант отверг все обвинения, а адвокат пообещал обжаловать решение суда.
Верховный суд Калмыкии признал справедливым решение о 25 часах обязательных работ главе местного отделения партии «Яблоко» Батыру Боромангнаеву за организацию схода против назначения Дмитрия Трапезникова. Суд в Элисте также признал активистов Санала Молоткова (штраф 5 000 рублей) и 83-летнего Бориса Очирова (замечание) виновными в нарушении порядка проведения акции в связи с молебном 1 октября.
Акция протеста собрала две тысячи митингующих при том, что организаторы заявляли тысячу. Митинг на площади Победы в парке Дружба в центре Элисты продолжался три часа и закончился без происшествий.
Александр Лот провел в Элисте одиночный пикет, потребовав отставки Дмитрия Трапезникова и проведения прямых выборов главы города.
Элистинский горсуд прекратил производство по делу блогера Сота Амунова о его участии в акции протеста против назначения Трапезникова мэром столицы 1 октября.
За участие в акции протеста против назначения Трапезникова 1 октября оштрафована на пять тысяч рублей бывшая учительница Бадма Катаева. Сама пенсионерка не признала своей вины и уверена, что участвовала в молебне.
Суд в Элисте оштрафовал на 3 тысячи рублей оператора одного из телеканалов Калмыкии Максима Цеденова за нарушения при проведении акции против назначения Трапезникова. Цеденов намерен обжаловать решение суда.
Верховный суд Калмыкии признал правомерным штраф, назначенный активисту Бадме Бюрчиеву за организацию несогласованной акции протеста против назначения мэром Дмитрия Трапезникова. Административные дела в отношении участников акции Ивана Чучеева и Санала Убушиева прекращены.
Митинг против назначения Дмитрия Трапезникова главой Элисты собрал не менее трех с половиной тысяч человек, по данным организаторов. Участники митинга приняли резолюцию, в которой объявили о создании инициативной группы по проведению референдума о введении прямых выборов главы города, отставки Трапезникова, роспуска элистинского городского собрания и досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации от Калмыкии Алексея Орлова.
С 18 по 26 октября власти Калмыкии пытались сорвать запланированный митинг. 18 октября из администрации города пришел отказ его согласовать, и организаторы обратились в суд. Элистинский городской суд встал на сторону активистов. В решении суда от 23 октября говорится, что отказ властей Элисты согласовать митинг является незаконным. Суд обязал администрацию города «не препятствовать проведению публичного мероприятия в заявленные дату и время». 25 октября Верховный суд Калмыкии отменил решение Элистинского горсуда так как не нашел в ответе на уведомление о мероприятии запрета на митинг.
Элистинский городской суд признал главу регионального отделения партии «Яблоко» Батыра Боромангнаева виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия и приговорил его к 25 часам обязательных работ. Активист вину не признал.
На фоне отсутствия реакции властей на требования участников митинга активисты подали заявку на проведение новой акции протеста, расширив требование о прямых выборах глав муниципалитетов на всю Калмыкию. Председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев подал в администрацию Элисты уведомление о проведении нового митинга 27 октября на площади Победы, предполагаемое количество его участников составит 5 000 человек.
На площади Победы в парке Дружбы состоялся санкционированный митинг. Акция продолжалась с 12.10 до 14.40 мск, в ней приняли участие около трех тысяч человек. Основным требованием митингующих по-прежнему была отставка Трапезникова. Однако часть участников заявили, что протестуют не столько против назначения Трапезникова, сколько против политики нового главы Калмыкии Бату Хасикова и ситуации в России в целом.
Суд в Элисте назначил 20 тысяч рублей штрафа Бадме Бюрчиеву, обвиненному в организации несогласованной акции протеста против назначения врио мэра Дмитрия Трапезникова. Полиция составила протоколы в отношении еще двух участников акций. Накануне Бюрчиева по телефону вызвали в полицию, где в отношении него составили протокол по статье о нарушении порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч.2 ст.20.2 КоАП) на акции 1 октября.
У администрации президента в Москве прошел одиночный пикет с требованием «убрать Хасикова и Трапезникова». Его провел менеджер Эдуард Балтыков. Активист Бадма Бюрчиев анонсировал проведение 13 октября в Элисте санкционированного митинга с требованием отставки Трапезникова.
Состоялась встреча оппозиционеров с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Хотя она прошла в спокойной обстановке, без провокаций и открытых конфликтов, но прийти к какому-либо решению ее участникам не удалось. Активисты не добились от главы республики конкретных объяснений, почему мэром Элисты должен стать бывший глава ДНР Дмитрий Трапезников и категорически отвергли предложение Хасикова – дать Трапезникову время, чтобы проявить себя.
Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения на должность врио главы Элисты Дмитрия Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж.
На территории культурного комплекса «Пагода семи дней» прошел публичный молебен «о благополучии Элисты». Накануне полиция предостерегла активистов о «недопустимости нарушений законодательства» при проведении публичных акций. Акцию называли также сходом и митингом. Число участников, по данным руководителя калмыцкого отделения «Яблока», члена исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Батыра Боромангнаева, составило несколько сотен человек.
Бату Хасиков опубликовал видеообращение к жителям республики в своих аккаунтах в соцсетях, в котором публично объяснил назначение на должность главы Элисты Дмитрия Трапезникова. По словам Хасикова, нынешняя ситуация в Элисте требует от руководства города "нестандартных решений".
Жители Элисты провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова, назначенного по предложению главы Калмыкии. Петиция с аналогичным требованием набрала за сутки более 1700 голосов.
Жители Калмыкии раскритиковали Хасикова за назначение главы Элисты: оппозиция заявила, что такое назначение говорит о полной зависимости главы республики Бату Хасикова от Кремля, а пользователи соцсетей отметили, что Трапезников - посторонний человек, назначенный по указанию сверху.
Главой Элисты стал Дмитрий Трапезников, в 2018 году временно возглавлявший непризнанную Донецкую народную республику. Его рекомендовал Бату Хасиков, глава Калмыкии. Назначение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков.